DeepSeek融資改寫產業規則！低價策略如何震撼AI市場？

鉅亨網新聞中心 2026-05-10 19:00

隨著 DeepSeek 進行融資、估值飆升，分析指出，一家曾以「不融資、不商業化、不路演」自居的公司進入資本市場改寫的不只是自己的命運，而是整個大模型行業「技術愈強、定價愈高」的根本邏輯。

DeepSeek融資改寫產業規則。(圖：Shutterstock)

DeepSeek 估值在短短 23 天內從 100 億美元急升至 515 億美元，近乎翻漲 5 倍。根據《The Information》報導，DeepSeek 本輪融資規模高達 500 億元人民幣，創辦人梁文峰個人預計出資約 200 億元，佔整輪融資比例約四成。

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分析人士指出，DeepSeek 走向商業化的背後，有三個關鍵結構性原因。

人才留用方面，過去依靠技術理想凝聚團隊的模式，在行業進入高強度搶人階段後已難以為繼。期權結構、股權激勵與退出機制，是穩定核心人才的硬性條件，而這一切前提是公司必須完成資本化。

業務擴張方面，大模型的燒錢規模遠不止算力本身，產品化、銷售體系與生態建設均需持續重資投入。技術聲量無法自動轉換為現金流，若 DeepSeek 有意從「能力型模型公司」升級為「平台型 AI 公司」，商業化是唯一路徑。

退出機制方面，引入外部資本後必然面對資金退出壓力。以 DeepSeek 目前的體量與市場敘事，IPO 幾乎是唯一匹配的出口；而上市的前提，從來不是「模型夠強」，而是「商業化站得住腳」。

低價策略成行業新錨點，競爭對手「不敢提價」

市場近期已出現明顯的漲價潮。以智譜 (02513-HK) 為例，今年 2 月至 3 月間，其旗艦模型 Coding Plan 套餐價格累計漲幅達 83%，即便如此，調用量仍逆勢成長 400%，顯示用戶對高品質 AI 服務的付費意願正在提升。

然而，DeepSeek 此次商業化的定位，卻明確走向「普惠路線」。

官方資料顯示，DeepSeek V4-Flash 輸入價格僅為每百萬 token 1 元人民幣，V4-Pro 為 12 元；相較之下，Kimi K2.6 輸入價約 6.9 元，智譜 GLM-5.1 最高達 8 元，MiniMax-M2.7 則為 2.1 元。

DeepSeek 官方並預告，待下半年昇騰 950 超節點批量上市後，Pro 版價格將大幅調降。

分析指出，這意味著 DeepSeek 的低價，已不僅是單一銷售策略，而可能成為整個行業的「價格錨」，讓同業面臨一個殘酷現實：模型升級未必帶來提價空間，反而可能倒逼降價。

估值邏輯遭打亂，智譜、MiniMax 承壓

資本市場已率先作出反應。4 月 24 日 DeepSeek V4 發布後，MiniMax(00100-HK) 股價從歷史高點 1,330 港元腰斬，智譜單日暴跌逾 9% 並跌破千元關卡。

高盛等機構將此歸因於，DeepSeek 的白菜定價直接打破了市場對這兩家公司「連續提價改善盈利」的預期。

目前資本市場對智譜與 MiniMax 的估值，高度倚重市銷率（P/S）與年度經常性收入（ARR）倍數。以 MiniMax 今年 2 月 ARR 1.5 億美元為基準，市場給予其約 200 倍市銷率，本已是極高溢價，需要未來數年爆發性業績增長方能消化。

此外，智譜與 MiniMax 目前是全球僅有的兩家純尖端大模型上市公司，稀缺性本是估值溢價的重要來源。但隨著 DeepSeek 大概率走向 IPO、Kimi 與階躍星辰等亦有上市計畫，這扇稀缺性的窗口將逐漸關閉，兩家公司的估值彈性料將進一步受壓。

分析人士認為，DeepSeek 商業化最深層的衝擊，並非直接搶奪客戶市場，而是率先改寫了所有競爭者的估值前提，大模型終究不是一門靠技術溢價賺錢的生意，長期仍將回歸規模、成本與交付效率的競爭本質。