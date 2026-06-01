鉅亨網新聞中心 2026-06-01 21:30

宇樹科技股份有限公司 (宇樹科技) 周一 (1 日) 正式通過 IPO 審核，計畫募資 42 億元人民幣。作為人形機器人與具身智能賽道中極少數實現盈利的「獨角獸」，宇樹科技的上市進程備受關注，但也揭示了行業在高速成長背後的業績波動與競爭壓力。

募資佈局：深耕模型與產能

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宇樹科技此次募資的 42 億元中，將有 20 億元投入於「智能機器人模型研發」，11 億元用於「機器人本體研發」，其餘資金則分配給產品開發 (4.45 億元) 與製造基地建設 (6.2 億元)。這反映出公司正從單純的硬體製造商，轉向「軀殼」與「大腦」並重的發展策略。

從高速增長到「增收不增利」

根據招股書，宇樹科技在 2023 年至 2025 年間經歷了爆發式成長，營收從 1.59 億元狂飆至 17 億元，淨利潤也從虧損轉為 2025 年的 2.78 億元盈餘。2025 年，其人形機器人出貨量超過 5,500 台，四足機器狗銷量更是高達 23,037 台。

然而，2026 年第一季的成績單卻敲響了警鐘，營收同比增速從前一年的 332.64% 急劇回落至 68.49%，而扣非後淨利潤僅 4,025 萬元，同比大幅下降 52.55%。這種「增收不增利」的現象，主因在於研發與銷售費用的激增，以及行業熱度回落、市場競爭加劇導致的利潤攤薄。

極致性價比的硬體防線

宇樹之所以能領先優必選等同業實現盈利，關鍵在於其「極致成本控制」與「全棧自研」。

供應鏈優勢： 宇樹不僅自研電機、減速器、激光雷達等核心組件，更建立了自己的產線，而非僅作為「組裝廠」。

降維打擊的定價： 其 Go2 四足機器人售價殺進萬元人民幣以內，G1 人形機器人起售價僅 8.5 萬元，R1 Air 甚至打出 2.99 萬元的超低價。

場景選擇： 公司初期聚焦於科研、展示等對容錯率要求較高的場景，快速跑通了商業模式。

科教玩具標籤與工業化難題

儘管在硬體端建立了護城河，宇樹仍面臨「盈利陷阱」的挑戰。目前其客戶結構被認為高度依賴學術機構或政府採購，這類訂單復購率不穩且易受預算影響。 此外，隨著車企與消費電子巨頭下場造機器人，宇樹在工業應用場景 (如汽車製造) 中缺乏實訓數據與場景理解優勢。

執行長王興興坦言，目前硬體已經夠用，但限制規模應用的最大挑戰在於具身大模型的成熟度，這將是未來 3 到 5 年決定勝負的關鍵。

資方陣容：美團與紅杉深度加持

美團 (漢海信息等) 是其最重要的外部投資方之一，早在 B2 輪估值僅 10 億元時便已領投。此外，紅杉、順為资本、經緯等多家頂級機構均在股東名單之列。