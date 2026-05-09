中國AI史上最大融資？梁文鋒親自操盤 DeepSeek傳募資73.5億美元 估值上看515億美元

鉅亨網新聞中心 2026-05-09 10:00

中國 AI 新創 DeepSeek 傳出正籌備中國人工智慧產業史上最大規模單筆融資。根據《The Information》引述知情人士報導，DeepSeek 計畫在首輪融資中募集最多 500 億元人民幣 (約 73.5 億美元)，若交易完成，包含募資額在內，公司整體估值有望突破 3500 億元人民幣 (約 515 億美元)。

（圖：Shutterstock)

報導指出，DeepSeek 創辦人兼執行長梁文鋒將在本輪融資中出資最大比例，顯示其仍希望維持對公司的高度掌控權。

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市場消息同時指出，DeepSeek 正加快產品更新節奏，計畫於 6 月推出 V4 模型的升級版 V4.1，進一步強化企業級 AI 應用能力。

知情人士透露，DeepSeek V4.1 將新增更多企業工具功能，並加強模型上下文協議 (MCP) 適配能力。MCP 被視為 AI 模型與外部軟體互聯互通的重要通用標準，有助企業將 AI 整合進既有工作流程。

此外，新版模型也將新增圖像與音訊理解能力，但輸出形式仍以文字生成為主。

DeepSeek 於今年 4 月正式啟動首輪融資程序。根據先前市場預估，公司估值原本僅約 100 億美元，但隨著 AI 市場熱度快速升溫，以及 DeepSeek 模型能力持續提升，市場對其估值預期已大幅上修。

數日前，路透社曾報導，DeepSeek 首輪融資估值可能高達 500 億美元。消息人士指出，騰訊控股已與 DeepSeek 接洽投資事宜；英國《金融時報》則報導，中國國家集成電路產業投資基金正討論領投 DeepSeek 本輪融資，估值可能達 450 億美元。

長期以來，梁文鋒在中國 AI 產業屬於特殊案例。不同於多數 AI 新創依賴科技巨頭或資本市場資金支持，DeepSeek 過去主要由梁文鋒旗下量化對沖基金「幻方量化」提供資金。

不過，隨著中國 AI 競爭急速升溫，DeepSeek 正面臨來自大型科技企業與新創公司的雙重壓力。

包括字節跳動、阿里巴巴 (BABA-US) 等科技巨頭持續加碼 AI 投資；另一批 AI 新創如 MiniMax、月之暗面等，也透過私募與公開市場募集大量資金。

根據華峰資本 5 月 7 日公布資訊，月之暗面旗下 Kimi 近期完成新一輪約 20 億美元融資，投後估值突破 200 億美元。

本輪融資由美團龍珠領投，水木資本、中國移動及 CPE 源峰等機構參與。月之暗面半年內累計融資已超過 39 億美元，總融資金額突破 376 億元人民幣。

商業化方面，受惠模型能力升級，月之暗面 4 月年度經常性收入 (ARR) 已超過 2 億美元，付費訂閱與 API 收入同步加速成長。

在產品競爭方面，DeepSeek 近期也持續加速模型升級。

今年 4 月下旬，DeepSeek 正式推出新一代 DeepSeek-V4 預覽版並同步開源。該模型具備百萬字超長上下文能力，在智能體 (Agent) 能力、推理性能與知識處理能力方面，被視為中國開源模型的重要突破。

據悉，相較前代模型，DeepSeek-V4-Pro 在 Agentic Coding 能力上有顯著提升。在多項 Agent 評測中，V4-Pro 已達到目前開源模型頂尖水準。

DeepSeek 內部目前已開始將 V4 作為員工主要 Agentic Coding 模型。根據測試結果，其使用體驗優於 Anthropic 旗下 Claude Sonnet 4.5，交付品質則接近 Claude Opus 4.6 非思考模式，但與 Opus 4.6 完整思考模式仍存在一定差距。

券商研究機構也開始高度關注 DeepSeek 對中國 AI 產業鏈的帶動效應。

華福證券指出，DeepSeek-V4 透過原生百萬字上下文與新型注意力機制，在性能上已接近國際頂尖模型，同時與華為昇騰晶片完成全鏈路國產化協同，進一步驗證中國本土 AI 硬體能力。

國信證券則認為，DeepSeek 在架構設計層面持續推動「降本增效」，加速中國模型進入百萬上下文時代。

該機構指出，寒武紀與華為昇騰晶片已完成 Day 0 適配，代表中國國產 AI 晶片正逐漸進入商業可用階段。

招銀國際則表示，中國 AI 算力產業目前已從題材炒作，逐漸進入收入、交付與生態適配驗證階段。DeepSeek-V4 強化低成本模型與國產晶片多平台適配能力，有望進一步帶動中國本土算力需求成長。

不過，招銀國際也提醒，真正影響 AI 產業大規模放量的關鍵，仍包括先進製程產能、封裝能力、設備供應與供應鏈穩定性等因素。