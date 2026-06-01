鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-01 16:17

鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日宣布，與法國先進運算與 AI 領導商 Bull 建立合作，攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施，製造與初步測試將於鴻海捷克 Pardubice 工廠進行，隨後在 Bull 位於法國 Angers 的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。

本次鴻海與 Bull 雙方合作著眼於歐洲 AI 工廠與基礎設施，高度結合主權 AI 的戰略願景，此次合作將以法國為核心樞紐，深耕在地化 AI 供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權 AI 基礎設施的關鍵力量，為落實此項針對法國的戰略佈局，專案預計初期投資規模將超過 1.2 億歐元。

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Bull 與鴻海將合作聚焦於 AI 系統的製造與產業化，為 AI 訓練與推論等高負載需求而設計，雙方提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案，滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興 AI 工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的 AI 生態系統。

根據產業分析顯示，歐洲在關鍵組件與技術上仍嚴重依賴外部市場，這使其面臨潛在的供應鏈中斷風險，並限制了產業自主性。根據 ING 的數據，歐洲目前僅佔全球半導體製造產能約 8%；而 McKinsey 的研究也指出，歐洲在雲端與先進運算平台等關鍵 AI 基礎設施領域的市佔率不足 5%。

Bull 執行長 Emmanuel Le Roux 表示，與鴻海的合作建構大規模生產最先進 AI 基礎設施能力，並且維持具競爭力的供貨時效，目標服務歐洲、印度及拉丁美洲的新興雲端供應商與 AI 工廠。透過與鴻海聯手提供具競爭力的歐洲製造 AI 基礎設施，同時為歐洲打造更具韌性的數位生態系統。