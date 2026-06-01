鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日宣布，與法國先進運算與 AI 領導商 Bull 建立合作，攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施，製造與初步測試將於鴻海捷克 Pardubice 工廠進行，隨後在 Bull 位於法國 Angers 的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。
本次鴻海與 Bull 雙方合作著眼於歐洲 AI 工廠與基礎設施，高度結合主權 AI 的戰略願景，此次合作將以法國為核心樞紐，深耕在地化 AI 供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權 AI 基礎設施的關鍵力量，為落實此項針對法國的戰略佈局，專案預計初期投資規模將超過 1.2 億歐元。
Bull 與鴻海將合作聚焦於 AI 系統的製造與產業化，為 AI 訓練與推論等高負載需求而設計，雙方提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案，滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興 AI 工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的 AI 生態系統。
根據產業分析顯示，歐洲在關鍵組件與技術上仍嚴重依賴外部市場，這使其面臨潛在的供應鏈中斷風險，並限制了產業自主性。根據 ING 的數據，歐洲目前僅佔全球半導體製造產能約 8%；而 McKinsey 的研究也指出，歐洲在雲端與先進運算平台等關鍵 AI 基礎設施領域的市佔率不足 5%。
Bull 執行長 Emmanuel Le Roux 表示，與鴻海的合作建構大規模生產最先進 AI 基礎設施能力，並且維持具競爭力的供貨時效，目標服務歐洲、印度及拉丁美洲的新興雲端供應商與 AI 工廠。透過與鴻海聯手提供具競爭力的歐洲製造 AI 基礎設施，同時為歐洲打造更具韌性的數位生態系統。
鴻海董事長辦公室人工智慧與量子計算負責人趙元瀚表示，鴻海全球製造的專業知識與持續成長的歐洲佈局，將提供可擴展且高品質的 AI 生產能力，支援 Bull 在歐洲部署其主導的 AI 系統，此項合作將推動歐洲主權 AI 基礎設施的建設，展現了致力於為歐洲市場打造具韌性且具競爭力 AI 供應鏈的承諾。