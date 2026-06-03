鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 18:48

台新新光金控 (2887-TW) 今 (3) 日召開 2026 年第一季法說會，首季稅後純益達 211 億元，每股稅後純益 0.82 元，較去年同期成長 150%，股東權益報酬率 16.47%，每股淨值 21.6 元，合併綜效逐漸展現。談及股利政策，總經理林維俊強調，不會套用僵硬的公式，會綜合參考獲利、殖利率及同業狀況，以「穩定成長的可預期性」為目標；由於首季獲利亮眼，目前看起來，股利政策持「審慎樂觀」態度，投資人仍可期待穩定成長。

針對投資人最關心的股利政策，林維俊表示，並非直接套用僵硬的公式，董事會會綜合參考多項指標，包括公司的整體獲利狀況、現金殖利率、總股利率與主要同業的比較，並以「讓投資人有穩定成長的可預期性」為核心目標。

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由於台新新光各子公司業務動能與資產品質穩健，第一季金控獲利表現優異，目前對明年的股利政策持「審慎樂觀」態度，投資人可以期待穩定成長。

在資本規劃方面，林維俊說，目前各子公司、孫公司的資本適足率皆處於相當穩健的狀況，目前僅對期貨孫公司注資 8 億元，短期內沒有其他增資計畫。未來會滾動式關注市場變化，選擇最優時機與長線投資人溝通未來是否發行債券。

銀行子公司部分，台新銀行第一季稅後純益 63 億元，加計新光銀行稅後純益 22 億元後，合計稅後純益達 86 億元。台新銀行第一季淨手續費收入達 57 億元，年增 27.3%，主要受惠於財富管理及信用卡手續費收入穩健成長；新光銀行財富管理業務亦表現亮眼，首季淨手續費收入 11.3 億元，年增亦達 37.4%。

台新銀行的 NIM 從去年第四季 1.44% 提升至第一季 1.48%，總經理林淑真指出，全年放款仍維持「高個位數成長」的預期，其中法金雙位數成長、個金高個位數成長，全年信用成本 (Credit Cost) 預估維持在 10 至 15 個基點。手續費收入則在個金財管與法金放款手收帶動下，全年維持「雙位數成長」展望。

新光銀行方面，若調整 Swap 收益影響後，首季 NIM 自去年第四季的 1.21% 提升至 1.26%，預估全年 NIM 與去年持平。全年放款維持個位數成長，信用成本落在 15 至 18 個基點，手續費收入展望則維持中個位數成長。

台新證券與元富證券於今年 4 月 6 日正式完成合併，受惠股市量能增長，第一季在經紀、自營、承銷等各主要業務的獲利均繳出不錯的成績單，台新證券第一季稅後純益 16 億元，加計元富證券同期之獲利，合計稅後純益 31 億元。兩家證券合併後，目前積極穩定並優化系統運作，努力發揮合併綜效，以達成業務規模進一步擴大。