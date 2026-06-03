鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 14:32

泓德能源 (6873-TW) 旗下星星電力今 (3) 日宣布搶下全台備用容量第一單！近日與國內第一批再生能源綠電轉供發電業者完成合作，成為全台首例由民間儲能業者提供備用容量服務。

星星電力搶下全台備用容量第一單 開啟儲能收益新模式。(圖：星星電力提供)

星星電力補充，該能源業者深耕台灣綠電市場十年，隨《電業法》備用容量相關規範正式上路，成為首批應負備用容量義務的對象。透過此次合作，公司協助能源同業以更有效率的方式履行法規義務，也讓儲能資產在輔助服務之外，新增更穩定、可預期的收益來源。

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民間發售電業者自開始轉供起算五年後，將陸續需依轉供量體負擔一定比例的備用容量責任。星星電力預估至 2028 年，台灣整體備用容量需求將達約 670MW。

另一方面，近期《能源管理法》修法方向也顯示，未來契約容量達一定規模的能源大用戶，將被要求設置自用發電與儲能設備，企業端對能源自主與供電韌性的需求將進一步提升。星星電力將以儲能資產、電力交易與市場營運能力為基礎，協助能源業者降低自行建置與管理備用容量的負擔，並以單一服務窗口完成容量配置、法規履約與市場應用規劃。

星星電力深耕電力交易與儲能代操服務，截至 2026 年已上線代操容量約 60MW，已開工容量達 301.5MW，服務成效評量平均值超過 99%。目前星星電力具備逾 1GWh 規模之電力交易能力，預計自今年第二季起，每季穩定增加約 100MW 代操容量，第四季總代操容量可望突破 360MW，持續擴大可服務市場量體，滿足能源業者與大型用電需求。

面對大型用電戶能源韌性需求提升，星星電力也將透過表後儲能方案，結合用戶端設備、儲能資產與即時整合調度能力，協助企業強化備援供電與用電彈性，同時支援電網尖峰調節，提升整體供電韌性。

從國際市場發展來看，備用容量的核心精神在於「使用者付費」，由電力系統的參與者或受益者共同承擔穩定供電所需成本。台灣目前以發電業與售電業為主要適用對象，日本則由電網與市場參與者共同建立容量與調整力機制，澳洲也因資料中心等大型用電戶快速增加，帶動長時效儲能與容量型服務需求。