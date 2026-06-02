鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-02 15:42

隨著 OpenClaw 與 NVIDIA NemoClaw Blueprint 等 AI Agent 部署框架快速竄紅，鴻海 (2317-TW) 旗下亞灣超算表示，正在打造因應 AI Agent 規模化部署的 GPU Cloud 平台，協助企業快速部署與營運新一代自主 AI 系統。

亞灣超算執行長姚延宗表示，未來 AI 世界是一個大量 AI Agent 同時協作運行的環境，亞灣超算目標打造的不只是 GPU 算力平台，而是能夠孵化 AI 人才、開發 AI Agent，並讓 AI 大規模落地運行的 Tokenized AI Factory 生態系。

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亞灣超算為台灣少數具備 Tokenized AI Factory 基建能力的輝達 (NVDA-US) NVIDIA Cloud Partners (NCPs)，目前正推進台灣 100MW AI 資料中心建置計畫，作為未來 AI 工廠與在地 AI 算力的重要核心節點。

亞灣超算也宣布，規劃在下一代 NVIDIA Vera Rubin GPU 叢集採用 NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory reference design，結合 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以數位孿生技術模擬建置中的 Tokenized AI Factory 部署流程。

除了結合母集團鴻海在伺服器、散熱、供應鏈與資料中心領域的垂直整合優勢外，亞灣超算亦支援 NVIDIA Brev，讓企業可透過 OpenClaw 在 NVIDIA NemoClaw 一鍵式快速部署 AI Agent 框架，加速企業導入 Agentic AI 應用。