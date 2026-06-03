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〈焦點股〉黃仁勳喊話「AI勞工需要電力」重電四雄滿格充電全漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日頻頻關切國內電力供應狀況，並指出輝達需要在台灣使用更多能源。而總統賴清德昨 (2) 日回應，至 2032 年供電無虞，此一消息帶動重電四雄強力吸金，今 (3) 日由士電 (1503-TW) 率先漲停，中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 與亞力 (1514-TW) 跟進全漲停。 

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〈焦點股〉黃仁勳喊話「AI勞工需要電力」重電四雄滿格充電全漲停。(圖：shutterstock)

士電今天早盤以 231 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 244 元，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 1.3 萬張。不過三大法人連續 4 個交易日賣超，合計賣超 5326 張。 


黃仁勳日前多次關切台灣電力供應狀況，指出輝達在台灣需要更多能源，並形容「人類勞力需要米飯，AI 勞力需要電力」，點出台灣能源需求的重要性。 

賴清德昨日於 Computex 也再次提及電力問題，指出台電備轉容量率維持 20% 以上，可穩定供應電力至 2032 年無虞，政府也將持續推動第 2 次能源轉型，強調「科技到哪裡，電力就到哪裡」。 

重電四雄受惠台電強韌電網計畫挹注，台電持續釋單，加上 AI 基礎建設需求暢旺，帶動電力設備成長，訂單能見度已看至 2028 至 2029 年。 


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