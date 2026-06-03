〈焦點股〉黃仁勳喊話「AI勞工需要電力」重電四雄滿格充電全漲停

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黃仁勳日前多次關切台灣電力供應狀況，指出輝達在台灣需要更多能源，並形容「人類勞力需要米飯，AI 勞力需要電力」，點出台灣能源需求的重要性。

賴清德昨日於 Computex 也再次提及電力問題，指出台電備轉容量率維持 20% 以上，可穩定供應電力至 2032 年無虞，政府也將持續推動第 2 次能源轉型，強調「科技到哪裡，電力就到哪裡」。