鉅亨網編譯許家華 2026-07-22 07:11

CNBC 主持人克雷默 (Jim Cramer) 周二表示，儘管人工智慧 (AI) 仍是推動美股的重要投資主題，但投資人不應將資金過度集中於 AI 概念股，尤其是半導體族群，應透過分散配置降低投資組合波動，以避免單一產業回檔造成重大損失。

克雷默在 CNBC 節目《Mad Money》中指出，他並不希望投資人因為「只持有半導體股票，而在族群回檔的一天就遭到重創」。他特別提醒，若投資人透過融資或槓桿操作追逐熱門 AI 股票，一旦市場降溫，損失將被進一步放大。

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過去一年，在 AI 基礎設施與資料中心投資熱潮帶動下，許多相關股票大幅飆升，尤其是記憶體晶片製造商美光 (MU-US) 及 SanDisk (SNDK-US) 等公司表現亮眼。不過，近期 AI 概念股全面回檔，也凸顯市場動能可能快速反轉，即使長期基本面依然穩健，短期股價波動仍可能相當劇烈。

克雷默表示，他對 AI 長期發展前景依舊樂觀，也並非反對科技股投資，但他始終認為，任何單一投資主題都不應主導整個投資組合。

他說：「我不是反科技股，我只是更喜歡分散投資。」

克雷默也以歷史經驗提醒投資人，網路泡沫時期以及 2008 年金融海嘯前，許多投資人都因將資金過度集中於單一產業而蒙受巨大損失。他表示，自己曾親眼見證不少投資人利用槓桿重押特定族群，最終因股價暴跌而血本無歸。

他表示：「我看過太多人因為持有最終跌到零的股票，之後就再也沒有翻身。」

克雷默認為，投資人與其完全避開科技股，不如將資金配置到不同長期成長趨勢的優質企業，以建立更均衡的投資組合。

克雷默也透露，由 CNBC Investing Club 管理的慈善信託 (Charitable Trust) 目前持有嬌生、高盛及富國銀行等股票。他表示，該投資組合過去 25 年始終堅持分散投資策略，累積已為慈善用途創造近 500 萬美元收益。