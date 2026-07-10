鉅亨網編譯許家華 2026-07-10 08:00

CNBC 財經節目《Mad Money》主持人吉姆．克萊默 (Jim Cramer) 表示，儘管大型科技股今年以來表現平淡，甚至落後大盤，但他仍堅定看好市值最大的 AI 科技企業，認為市場目前低估這些公司的長期價值。一旦有任何一家科技巨頭證明 AI 產品已開始貢獻實質獲利，整個族群都可能迎來一波強勁漲勢。

克萊默指出，總有一天，某家大型科技公司會在法說會宣布，受惠 AI 產品需求，公司上調財測，屆時不僅該公司股價大漲，其他大型 AI 科技股也將同步受到帶動，漲勢之猛烈，可能讓錯過行情的投資人懊悔不已。

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克萊默認為，市場將這七家公司視為同一類投資標的並不公平，因為它們的商業模式、AI 策略及獲利來源都有明顯差異。他表示，投資人應停止一概而論，開始真正分析各家公司自身的競爭優勢。

克萊默管理的 CNBC Investing Club 慈善基金目前持有科技七雄中的六家公司股票，唯一未持有的是特斯拉。

談到 Meta Platforms (META-US)，克萊默特別提到，根據《路透》報導，Meta 計畫今年稍晚開始生產自研 AI 晶片，作為擴大 AI 運算基礎設施的重要一環，並預計在明年持續提升運算能力。此外，Meta 近期也傳出正規劃推出 AI 運算能力租賃服務，希望將自有算力對外提供企業使用，進軍目前由亞馬遜、Alphabet 及微軟主導的雲端運算市場。

不過，市場對 Meta 的新布局反應一度偏向保守，原因在於自研晶片及擴建資料中心意味著資本支出仍將維持高檔，短期內恐持續壓縮獲利表現。

部分投資人也質疑 Meta 是否有能力挑戰現有三大雲端服務商。不過，克萊默認為，市場可能低估 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對公司未來發展的掌握能力。

他表示，也許投資人應該相信，祖克柏比外界更了解 Meta 的發展前景，而且他過去已多次證明自己的判斷能力。

克萊默對 Alphabet (GOOGL-US) 也持相同看法。他指出，目前市場過度聚焦 Alphabet 龐大的 AI 投資支出，以及 ChatGPT、Claude 等生成式 AI 聊天機器人帶來的競爭壓力，卻忽略 YouTube、Waymo 等核心業務仍具有龐大價值與成長潛力。

他坦言，短期內大型科技股仍可能維持高度連動，一家公司股價走弱往往拖累整個族群。不過，這種現象未來也可能反向發揮效果，只要其中一家率先證明 AI 已成為重要獲利來源，其他 AI 龍頭也有望同步獲得市場重新評價。