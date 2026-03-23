鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 17:54

全國金融業工會聯合總會今 (23) 日首度公布「AI 如何影響金融從業人員」問卷調查，結果顯示，AI 雖未引發裁員潮，卻造成工作內容大搬風，員工陷入「舊事不必做、新事不知做什麼」的過渡焦慮；此外，高薪族群因 AI 提升決策力與升遷機會，基層員工卻面臨效率提升、薪水不動的「錯位感」，逾 3 成員工憂心十年內失業。對此，全金聯提出五點建議，籲企業應與工會協商，建立效率紅利分享、就業保障等機制，確保數位轉型兼顧勞權與公平。

金融業導入AI 全金聯調查：任務替代引發基層焦慮 效率紅利分配不均。(鉅亨網記者陳于晴攝)

全金聯公布首份「AI 影響金融從業人員」調查，由永豐銀行委託，陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社共同合作分析。這份問卷調查對象為台灣在職金融從業人員，由全金聯協助發放線上填答問卷 (2025 年 12 月 - 2026 年 1 月)，為非隨機抽樣調查，總計回收 1453 份，填答者以銀行業為主 (整體樣本 68%)，其次為保險業 (18%)，證券期貨業與其他 (14%)。

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許多員工擔心 AI 一來，就要面臨捲舖蓋走人，但調查報告發現，目前台灣金融業尚未出現大規模的裁員潮，反而比較像是「工作內容的大搬風」。AI 目前最會做的是那些瑣碎、重複性高的苦差事，例如：資料搜集、整理分類或行政考評。雖然工作被 AI 拿走了，但新工作還沒長出來，導致員工處於一種「舊的不用做、新的不知做什麼」的過渡期。

不過，AI 紅利也有貧富差距，調查揭露，年薪 150 萬以上的高薪族群或主管階級，因 AI 幫忙處理了大量資訊，讓他們有更多時間去做決策、搞創意，升遷機會和工作自主性反而變高了。反觀中低薪的基層同仁，雖然也會用 AI 縮短工時，但省下的時間並沒變成進入口袋的薪水。這種效率提升、薪水不動的現象，讓基層員工感到非常有壓力的「錯位感」。

未來失業風險的預期也同步升高，調查顯示，約 31% 從業⼈員認為 10 年內因 AI 失業的可能性偏高或非常高，且隨 AI 使用程度愈高，擔憂程度愈高。這種現象在⺠營機構、主管階級，以及與客戶互動程度高的人尤為明顯。

全金聯表示，企業不能一邊享受 AI 帶來的獲利，一邊卻讓員工承擔失業的恐懼。他們呼籲資方，AI 的使用強度不該是唯一的 KPI，更應該跟工會坐下來談，全金聯提出五項建議，包括資料使用、資訊揭露、分配機制、⼈事管理、就業保障等面向，呼籲建立企業與工會或勞工代表間的協商機制，以確保相關措施包含基層勞工意見。

首先，建議企業就相關資料蒐集、儲存、所有權、員工隱私保護、資料合理使用用途等，與工會協商，訂定明確規範。亦建議主管機關統⼀規範，以杜絕個別企業鑽規範漏洞，侵害員工權益，獲取不當競爭利益。

第二，金融機構在導入 AI 時，除技術部署外，也應同時規劃員工培訓、資訊揭露與內部溝通機制，使技術轉型能在組織內部形成較⾼的信任基礎。

第三，若企業將 AI 使用視為績效考核的必要條件，不應過度聚焦於使用時間、頻率或操作深度，否則可能忽略工作內容重組與專業判斷仍具重要性。建議可考慮建立「效率紅利分享機制」，例如透過薪資調整、績效獎⾦或職涯發展機會，使 AI 所創造的生產力增益能在組織內部得到較為公平的分配，這也與多項國際報告所強調的「包容性技術轉型」原則相符。

第四，問卷結果顯⽰，多數金融業員工對於 AI 直接參與績效考核、升遷評估或解僱決定持保留甚至反對態度。這種現象與近年「演算法管理」研究中的觀察相呼應。因此，在涉及員工權益的重大人事決策上，企業應保留人工審查與多元評估機制，使最終決策仍由具責任歸屬的管理者承擔。這不僅有助於維持程序正義與申訴管道，也能避免演算法決策可能帶來的偏誤與治理風險。