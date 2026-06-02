〈COMPUTEX〉AI液冷助攻！大井泵浦科技水泵出貨放量 法人看好全年營收創高

鉅亨網記者陳于晴、張欽發 台北 2026-06-02 17:07

2026 年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 盛大開幕，AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 帶動的液冷散熱需求成為市場焦點。全方位泵浦解決方案領導品牌大井泵浦 (6982-TW) 表示，在 AI 伺服器熱潮助攻下，高毛利的「科技水泵」產品線迎來爆發性成長，截至 4 月底營收占比已來到 7.3%，全年可望提前跨越 10% 大關寫下新里程碑。隨著下半年高雄路竹新廠加入生產、產品組合優化，法人推估大井泵浦今年營收可望創下歷史新高，上看 19 億元。

大井泵浦參展2026 年台北國際電腦展。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

大井泵浦本次 COMPUTEX 展出重點包括：TPMS 水平式離心泵浦，透過引進日本獨家技術 IE5 超薄型電機，整體尺寸縮減 2/3，專為 in-Row CDU 架構優化設計，具備專利漏液偵測，可透過感測器即時監控；CMP DC 無軸封泵浦，在標準 4U 機櫃配置下，性能較同級競品提升 20%，專為 in-Rack CDU 量身訂造；TPHK_P 浸水式離心泵浦，適用於浸沒式冷卻系統，擁用專利迴水式設計，可防止冷卻液外漏及環境污染，採用高性能複合材料具備耐腐蝕、重量輕優勢，並減少碳排量。

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大井泵浦指出，AI 伺服器與資料中心因應長時間高負載運作，對液冷系統中關鍵核心組件「水泵」的品質、可靠度與空間適配性要求極高。大井泵浦憑藉領先業界的流體控制技術，近年積極攜手台廠進行協同合作開發，近期客戶詢問度與合作熱度顯著提升，主要集中於 AI 散熱廠及重要策略股東夥伴台達電。

公司指出，在歷經一年半至兩年的嚴格測試驗證後，客戶拉貨效益逐漸顯現，科技水泵營收占比去年一整年僅約 4%，但今年累計 1 至 4 月已大幅躍升至 7.3%。隨客戶對冷卻分配總管 (CDU) 供水系統的需求持續加溫，科技水泵全年營收占比可望提前衝破 10% 大關，內部原先預估 2027 年才能達陣。

由於科技水泵具備高度客製化與高技術含量，毛利率維持在 4 成以上的優異水準，相較於國內傳統工具機泵浦 (毛利不到 3 成)，將成為拉動公司整體獲利能力結構性轉型的核心引擎。

除了 AI 伺服器液冷市場取得重大突破外，大井泵浦在傳統工業與工具機市場的海外布局同樣開花結果。公司表示，海外工業市場今年迎來大躍進，大井泵浦已順利切入全球工具機指標性巨頭，包含美國哈斯 (Hass)、日本馬扎克 (Mazak) 及德國 Spinner 等。

由於國際大廠重視供應鏈穩定性，大多策略長期合作模式，合約一次敲定好幾個季度，單筆訂單從千台、兩千台起跳，並採取分季度穩定出貨，為公司中長期營運建構穩固的壁壘。在台灣本土市場上，大井泵浦也持續鞏固優勢，維持穩健出貨，主要客戶群涵蓋永進機械、榮田精機、日立、大隈等指標性大廠。

大井泵浦今年前 4 月合併營收達 6.44 億元，年增 11.97%，創歷年同期新高。公司目前在手訂單金額維持在 5、6 億元高檔，訂單能見度約 2 至 3 個月，維持一季左右，能見度已穩健看到第三季中期。隨著民生、工業用需求回溫，5 月出貨狀況將優於 4 月及去年同期，前 5 月營運正向看待，第二季合併營收有機會再次挑戰創高。

展望下半年，大井泵浦表示，仍有三大營運挑戰，第一，原物料成本上漲，公司已透過適度調漲既有產品售價來轉嫁成本並確保利潤率；第二，持續拉高毛利率高達 4 成以上的科技水泵出貨比重，優化產品組合；第三，投資擴建的高雄路竹新廠即將於下半年投入正式生產。新廠投產初期雖面臨折舊攤提費用增加的變數，但經過半年的產能磨合後，下半年生產稼動率將達高效能狀態。