鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-02 18:17

網通廠正基 (6456-TW) 參加 COMPUTEX 2026，展示最新無人機無線通訊解決方案。董事長陳明哲指出，正基將以 AI 結合原有的無線通訊競爭優勢，全力搶攻邊緣 AI 次系統市場，並且看好工控、智慧醫療等高階市場，帶動公司毛利走升。

過去傳統的物聯網功能已經不敷使用，主因在於物聯網裝置若將數據全數傳回雲端進行人工智慧運算，在傳輸速度上會太慢，無法滿足即時反應的安全需求。陳明哲舉例說明，若在公共場所入口的監視視訊系統中加入微型邊緣 AI 技術，透過影像語言與行動判別，系統可以在一秒鐘到三秒鐘之內迅速做出反應並直接執行動作，不需經過雲端傳輸，在發生違法事件時能在三秒內解決，大幅提升應變效率。

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陳明哲指出，正基目前已經攜手輝達、高通、新思科技以及聯發科等國際重大晶片源頭廠，將各家專注於車載、機器人、視訊會議系統、路口監視或智慧城市的邊緣 AI 處理器，整合開發成 AI SOM 模組。

陳明哲提到，AI SOM 的好處，在於將晶片源頭的 IC、模組與軟體進行完整整合，讓後端客戶在開發工控、機器人、無人機及城市家居智慧物聯網等系統產品時會容易許多，不需耗費過多心思在硬體與軟體的對接與整合，大幅加速產品上市時間。

而在市場應用與出貨時程方面，陳明哲坦言，很難斷言哪一個季度能看到國際應用大賣，因為客戶從產品開發到市場大量普及，都需要配合市場接受度與產品價位，其中半年至一年的早期開發期已經不可免，而醫療領域的超音波掃描儀等客戶新案，更需要一到兩年的長時間取證。

陳明哲表示，雖然客戶下單與實際出貨受限於開發週期，且部分市場在尋求高附加價值產品，而公司目前在非消費性產品如醫療、工控領域的利潤感受相當明顯，毛利表現已隨產業趨勢產生良性變化。

面對當前電子產業原物料供應環境，陳明哲提及目前前端材料與被動元件等物料交貨期拉長，下單到拿貨的時間被大幅壓縮，目前的缺貨狀況甚至比前幾年的缺貨潮更加嚴峻，因此當市場出現急單時，往往會面臨有需求卻拿不到材料的限制。

面對全球半導體與材料廠產能吃緊的局面，陳明哲強調，由於正基在市場上主打品牌標準產品而非傳統 OEM 代工模式，在產品與產能調配上具備高度自主權與彈性，能依據市場現況靈活調整產品組合。

本次在電腦展現場，正基也偕同子公司速連通訊共同聯展，展示如何運用軟體開發實力，將輝達的邊緣 AI 運算技術應用於無人機 AI 及飛控模組當中，且公司目前的飛控技術已經能做到獨立性極高的 IP-Base 網路獨立控制，讓使用者在全世界都能透過網路 IP 進行獨立或群飛控制，大幅拉高通訊安全性。