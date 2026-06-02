鉅亨網編輯林羿君
晶片設計巨頭 Arm(ARM-US) 執行長哈斯（Rene Haas）表示，受惠於人工智慧（AI）浪潮帶來的超預期強勁需求，該公司自研晶片營收達到 150 億美元的目標，將有望比原先預期的更早實現。
哈斯接受《彭博電視》訪問時表示，他對於在先前設定的本世紀末前達成該目標「非常有信心」。
他周二 (2 日) 進一步指出，隨著全球科技產業競相建設資料中心與發展人工智慧服務，市場需求遠超預期，Arm 有望提前達成這項里程碑。
哈斯在 Computex 場邊接受簡短訪問時表示：「我希望能更早達成這個目標。需求比我們原先預期更強勁，市場需求非常旺盛。」
Arm 於今年 3 月宣布將首度推出自有品牌晶片，這對過去以授權半導體廠商技術聞名的公司而言，無疑是一項重大策略轉型。
作為轉型計畫的一部分，Arm 也訂下未來數年的積極成長目標，其中包括 150 億美元營收目標。這家軟銀旗下的企業預期，全新自研晶片業務所帶來的營收。
Arm 還透露，社群巨頭 Meta(META-US) 將成為該款名為「AGI CPU」晶片的首位重量級客戶。
根據 Arm 說明，該產品最多可配置 136 個核心，功耗約 300 瓦，並將交由晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) (TSM-US) 負責生產。
哈斯在週二重申，安謀決定開發此款全新元件，主要是因應客戶的殷切需求。中央處理器（CPU）通常被視為電腦的「大腦」，其設計旨在與輝達 (NVDA-US) 等公司所提供的加速器協同運作，負責協調不同電腦之間的工作流程、準備資料，以及執行部分 AI 查詢回應所需的運算任務。
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