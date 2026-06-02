鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 16:08

晶片設計巨頭 Arm(ARM-US) 執行長哈斯（Rene Haas）表示，受惠於人工智慧（AI）浪潮帶來的超預期強勁需求，該公司自研晶片營收達到 150 億美元的目標，將有望比原先預期的更早實現。

哈斯接受《彭博電視》訪問時表示，他對於在先前設定的本世紀末前達成該目標「非常有信心」。

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他周二 (2 日) 進一步指出，隨著全球科技產業競相建設資料中心與發展人工智慧服務，市場需求遠超預期，Arm 有望提前達成這項里程碑。

哈斯在 Computex 場邊接受簡短訪問時表示：「我希望能更早達成這個目標。需求比我們原先預期更強勁，市場需求非常旺盛。」

Arm 於今年 3 月宣布將首度推出自有品牌晶片，這對過去以授權半導體廠商技術聞名的公司而言，無疑是一項重大策略轉型。

作為轉型計畫的一部分，Arm 也訂下未來數年的積極成長目標，其中包括 150 億美元營收目標。這家軟銀旗下的企業預期，全新自研晶片業務所帶來的營收。