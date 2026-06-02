Anthropic將消滅所有軟體公司？技術指標顯示未必如此
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，Anthropic 與 OpenAI 將在 2028 年前消滅所有軟體公司的說法，看來可能言過其實。根據 Yahoo Finance AlphaSpace 數據，iShares 北美科技軟體 ETF(iShares North American Tech-Software ETF) 上周五收盤價自 1 月 7 日以來首度站上 200 日移動平均線。該 ETF 自 4 月 10 日低點以來已反彈約 35%。
在市場技術分析中，200 日移動平均線通常被視為判斷長期趨勢的重要指標。它代表股票或指數過去 200 個交易日收盤價的平均值，可有效過濾短期波動帶來的「雜訊」，呈現較清晰的長期走勢。
過去一周，軟體類股獲得來自 Snowflake(SNOW-US) 的強力支撐。該公司公布的獲利大幅優於華爾街預期，並因 AI 相關產品需求強勁而顯著上調財測。
同時，資安類股也重新受到資金追捧。CrowdStrike(CRWD-US) 與 Palo Alto Networks(PANW-US) 近期股價持續走強，市場認為愈來愈強大的 AI 模型將提高大型企業面臨的資安風險，進而推升相關需求。
儘管軟體股近期反彈，華爾街對 AI 衝擊軟體產業的憂慮仍未消失。市場依然擔心，人工智慧正逐步讓傳統企業軟體變得過時。
更糟的是，軟體產業的營收成長確實在 2025 年放緩。許多企業客戶開始延後採購決策，選擇觀望 AI 工具是否能夠取代原本仰賴高價 SaaS(軟體即服務) 訂閱才能完成的工作。
Salesforce(CRM-US) 在最近一季回購了高達 270 億美元自家股票。然而，公司財報公布當天，股價仍遭遇市場拋售。這也反映出投資人對軟體產業成長前景的憂慮依然存在。
接下來就看軟體類股這波反彈，能否承受 Anthropic 與 OpenAI 新模型更新消息帶來的衝擊。
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