〈COMPUTEX〉貿聯光通產品需求強勁將擴產數倍 CPO布局進度略優預期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-02 13:41

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 表示，目前除了 AI 伺服器、資料中心店員解決方案出貨暢旺外，光通產品需求強勁，光纖下半年將擴產數倍；另外，CPO(共同封裝光學) 交換器線束進度略優預期，已送樣客戶認證。

貿聯-KY運算與傳輸事業群資深副總林明村。(鉅亨網記者彭昱文攝)

貿聯表示，第一季受到新舊產品轉換、新產品產能爬升，導致毛利率下滑，但預計第二季表現回溫，全年營運維持逐季成長、優於去年的基調。

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貿聯表示，AI、HOC 仍是今年很大的成長動能，在電源方面，除了輝達 (NVDA-US)Vera Rubin 的 High Power 電源線外，AI 機櫃及伺服器內部的液冷電源匯流排 (Busbar) 也進入量產，預期今年相關產品仍有不錯的表現。

在 CPO 方面，貿聯表示，目前合作對象都是各領域的領先廠商，包括國內晶圓代工龍頭、日本光學連接器大廠 SENKO 合作開發，而應用於 102.4T CPO 交換器 (Switch) 的連接線產品也已經送樣給客戶。