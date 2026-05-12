鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-12 16:41

連接線大廠貿聯 KY(3665-TW) 今 (12) 日公告第一季財報，稅後純益 22.73 億元，雖季減 17%，但年增 41%，每股純益 11.66 元，創同期新高。

貿聯第一季營收 208.64 億元，季增 5.48%、年增 29.42%、毛利率 28.77%，季減 3.16 個百分點、年減 1.61 個百分點、營業利益 31.08 億元，季減 14.45%、年增 31.69%、營業利益率 14.90%，季減 3.47 個百分點、年增 0.26 個百分點淨利率 10.90%，季減 2.95 個百分點、年增 0.90 個百分點。

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貿聯說明，第一季 HPC 業務繼續保持成長，但新舊平台的世代轉換造成暫時性的組合及稼動率影響，車用與工廠自動化業務也有顯著的復甦，由於綜合業務間的毛利率高低差異，導致毛利率較上一季降低，但費用率仍維持紀律管控。

第一季各業務表現來看，貿聯表示，工業用整體大幅成長，其中半導體設備成長顯著，工廠自動化業務也持續復甦；資訊數據中，HPC 業務連續 9 季季成長、年增 125%，持續貢獻成長；車用整體業務顯著復甦、電器受消費者信心影響，已連續 6 季衰退，但季減幅度收斂至 2%，為衰退以來最小減幅。