鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-22 19:08

鄧劍華說明，集團加碼投資東協產能有幾個考量，從政策面來看，美中競爭趨勢下，「中國 + 1」策略白熱化；從產業面來看，AI/HPC 需求提升刺激供應鏈擴張，新加坡、印尼、馬來西亞具備區域整合與協作效益。

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從貿聯在東南亞的布局來看，新加坡著重於高附加價值的 NPI(新產品導入) 專案，定位集團的區域技術及研發中心，也具備整機組裝、系統整合的能力；印尼巴淡島生產據點則可支援新加坡 HPC 產品大量生產需求。

馬來西亞方面，鄧劍華表示，柔佛新廠預計明年上半年量產，以支援 AI/HPC 相關應用需求，檳城廠則是 HPC 相關產品組裝，特別是從中國大陸轉移出來的高速線纜；越南新產能則將於今年下半年開出。