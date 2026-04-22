鉅亨網記者彭昱文 台北
線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示，目前 AI/HPC 等線束出貨動能強勁、相關產能滿載，從客戶需求來看是值得投資增加產能，並持續在東協加碼投資，越南、馬來西亞新產能將於今年下半年到明年上半年陸續開出。
鄧劍華說明，集團加碼投資東協產能有幾個考量，從政策面來看，美中競爭趨勢下，「中國 + 1」策略白熱化；從產業面來看，AI/HPC 需求提升刺激供應鏈擴張，新加坡、印尼、馬來西亞具備區域整合與協作效益。
從貿聯在東南亞的布局來看，新加坡著重於高附加價值的 NPI(新產品導入) 專案，定位集團的區域技術及研發中心，也具備整機組裝、系統整合的能力；印尼巴淡島生產據點則可支援新加坡 HPC 產品大量生產需求。
馬來西亞方面，鄧劍華表示，柔佛新廠預計明年上半年量產，以支援 AI/HPC 相關應用需求，檳城廠則是 HPC 相關產品組裝，特別是從中國大陸轉移出來的高速線纜；越南新產能則將於今年下半年開出。
貿聯也透過併購方式增加全球生產據點，去年 12 月透過兩家子公司取得 PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100% 股權，擴張集團於墨西哥的生產據點、強化北美市場布局，鄧劍華表示，未來將持續透過併購擴大全球生產版圖。
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