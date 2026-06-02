鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 12:44

廣運 (6125-TW) 集團在今年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心策略持續深化智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域。同時，總經理柯智鈞指出，廣運目前手中掌握訂單己推進達 65 億元。

廣運目前手中掌握訂單達 65 億元，柯智鈞今 (2) 日在 COMPUTEX 展會場指出，這些訂單智慧製造與物流、半導體物流、公共工程項目，預設 2027-2028 陸續認列。同時，在全台半導體先進製程、半導體先進封裝需求大量增加之下，今年以來在半導體物流業務接單量能增強，半導體物流業務的接單占比已經由 10% 提升到 30% 的水準，足足增加提升了 20 個百分點。

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柯智鈞指出，廣運在 2026 年以「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI 產品代理與系統整合」為核心的科技發展藍圖，展現廣運持續轉型為高科技系統整合與解決方案提供者的決心。

廣運自動化事業群在既有自動化與智慧物流基礎上，持續深化於半導體、高科技製造與大型工程專案的布局，成功推動多項跨領域整合應用，涵蓋廠內物流、自動化設備、無人化搬運系統（AGV／AMR）以及公共工程相關機電與系統整合，展現廣運在複雜工程與長期專案管理上的關鍵競爭力。

目前由廣運持續推進的重要工程有桃園國際機場第三航廈機場行李處理系統、機捷 A14 車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家圖書館物流中心及多項高科技製造專案，成為廣運營運成長的重要支撐。而其中第三航廈機場行李處理系統工程即將在今年完工入帳。

廣運指出，廣運標下國營台鐵公司 1.89 億元的傾斜式車廂 CCTV 及旅客資訊系統更新新標案，預計執行時間爲 3 年，此項標案由與廣運歷來拿下的台北捷運自動電磁門、機捷 A14 車站行李處理設備系統等，都與軌道運輸系統相關。