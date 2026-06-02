鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-02 18:06

網通廠明泰 (3380-TW) 新任董事長李良相 5/29 正式接掌兵符後，今 (2) 日首度現身台北國際電腦展，李良相提到，明泰的新 AI 產品將會下半年發表，且於明年 1 月的 CES 電子展展出，並樂觀看待 2027 年發展。

李良相表示，明泰整體營運在數字表現上將呈現第二季比第一季好的態勢，隨著過去已經連續三個季度順利轉虧為盈，明泰有信心在未來的數個季度當中，讓整體數字與績效面持續成長。

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針對未來產品規劃與長期業務展望，李良相透露明泰的全新產品已經準備就緒，預計在今年下半年就會正式對外發表，相關布局也讓明泰對於 2027 年抱持著更大的期待，至於更詳細的財務與業務預測數字，則規劃在今年下半年之後再行安排時間對外說明。

面對市場高度關注的經營高層人事安排，由於目前總經理與執行長職位仍處於空缺狀態，李良相則對此回應市場應拭目以待，顯示後續公司內部將會再進行適當的規劃與妥善安排。