〈COMPUTEX〉SK集團：輝達執行長黃仁勳與SK會長崔泰源週一會面 探討AI記憶體合作事宜

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 08:55

南韓 SK 集團週二 (2 日) 在官方社群媒體帳號上表示，輝達執行長黃仁勳週一 (1 日) 與 SK 集團會長崔泰源在台北會面探討 AI 記憶體領域的未來合作。

(圖:shutterstock)

SK 集團在文中寫道：「兩位高管當時均出席亞洲最大科技展之一的台北國際電腦展 (Computex)，SK 海力士市值突破 1 兆美元之際，兩家公司的高管會面，共同慶祝這一里程碑式的成就。」

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文中還指出，兩位高管此次會面也為雙方提供一個機會，回顧在 AI 記憶體領域共同取得的成就，並重申他們致力於開啟 AI 基礎設施新篇章的承諾。

黃仁勳本周末將訪問南韓，機器人技術是輝達在南韓的潛在投資領域之一。

業內人士透露，黃仁勳預計週四 (4 日) 晚間展開首爾行，隔天預計將與南韓主要企業集團負責人舉行一系列會晤，預計出席的包括崔泰源、LG 集團會長具光模以及 Naver 創始人兼會長李海鎮，有消息亦稱現代汽車集團會長鄭義宣也在積極考慮參加會談。