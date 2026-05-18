波克夏誰拍板Alphabet投資？13-F四大重點一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 12:00

波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 剛剛結束了近年來交易最為活躍的一個季度，第一季大舉買進逾 160 億美元股票，同時出售約 240 億美元持股，權益投資組合市值仍維持在逾 3,000 億美元。

波克夏第一季買進逾160億美元股票、出售約240億美元持股。(圖：截自巴菲特CNBC專訪)

根據《巴隆周刊》報導，波克夏週五（15 日）收盤後公布的第一季 13-F 申報文件顯示：

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出清前任經理人持股 引發外界論戰

市場普遍認為，此次大規模賣出與前投資經理康姆斯（Todd Combs）離職密切相關。

據《華爾街日報》報導，接任巴菲特出任執行長的阿貝爾（Greg Abel）決定出清由康姆斯操盤的持股。

根據《巴隆》估計，被出清部位合計估達約 140 億美元，約佔投資組合的 5%，與康姆斯離職前所管理的比重相符。康姆斯已於去年 12 月轉赴摩根大通擔任投資職務。

此舉在投資圈引發正反兩方論戰。批評者認為此舉短視，且需繳納龐大資本利得稅，波克夏本季因股票出售所繳稅款估達約 20 億美元；Visa、萬事達卡、亞馬遜皆為體質良好的藍籌股，前景並無疑慮。

支持者則反駁，這些部位僅佔整體投資組合的 5%，在原負責人離開後，繼續持有而無人主動追蹤並不合理。

三倍加碼 Alphabet 外界聚焦決策者為誰

然而，究竟是誰拍板這筆投資，目前仍是未解之謎。

這筆金額已超過另一位投資經理韋施勒（Ted Weschler）所管理的約 180 億至 200 億美元規模，因此外界推測可能出自阿貝爾之手，是他出掌波克夏後的首個重大投資決策。

不過，外界也不排除是仍參與股票投資決策的董事長巴菲特所為。Alphabet 今年來股價已上漲約 25%，

若確為阿貝爾主導，此舉也顯示他願意出手進行大規模股票投資，對於波克夏如何活用手中高達 3,800 億美元現金而言，是一個令市場振奮的訊號。

韋施勒持股輪廓漸清晰 達美航空可能為其新布局

隨著康姆斯持股陸續出清，韋施勒的投資版圖也逐漸浮出水面。

目前市值低於 50 億美元的波克夏持股，多數推測為韋施勒所操盤，包括德維特（DVA-US、約 40 億美元）、天狼星 XM 控股（SIRI-US、約 30 億美元）、克羅格（KR-US、約 36 億美元）及第一資本金融（COF-US、約 13 億美元）。

新建立的達美航空部位規模恰好約 30 億美元，與阿貝爾在年度信函中宣布韋施勒今年管理比重從 5% 提升至 6% 所對應的增量相吻合，外界因此普遍認為此為韋施勒的決策。

此外，達美航空是航空業龍頭，本益比約 10 倍，符合韋施勒偏好價值投資的操作風格。

小額買進梅西百貨 疑為巴菲特「迷你」出手

巴菲特今年 3 月 31 日接受《CNBC》訪問時，被問及是否仍以董事長身份進行新股票買進，他回答：「有一筆非常小的買進。」使外界猜測這筆交易正是梅西百貨。