AI蛋糕要分、PC市場也要做！黃仁勳攜多款新品亮相 專家：WINTEL體系將生變
鉅亨網編譯陳韋廷
輝達 GTC Taipei 2026 大會今 (1) 日正式開幕，輝達創辦人暨執行長黃仁勳登台發表演說，本次主題鎖定「Agentic AI 時代已經到來」，並一口氣發布首款專為 AI 智能體設計的自研 CPU「Vera」、整合 CPU/GPU/NPU 三合一的 PC 超級晶片「RTX Spark(旗艦版 N1X)」、小型 AI 工廠平台 NVIDIA DSX，以及攜手中國宇樹科技推出的開放式人形機器人參考設計。
黃仁勳表示，「Token 已成為利潤單位，AI 被視為 GDP 的生成器。AI 智能體將成為計算資源的最大用戶。」
黃仁勳指出，過去 CPU 是為人類操作設計，而 AI Agent 生活在奈秒世界，需極致頻寬與低延遲，這正是 Vera 的設計初衷。
根據輝達介紹，Vera 是首款專為 AI Agent 打造的自研 Arm 架構 CPU，任務完成速度較傳統 x86 CPU 快 1.8 倍，現已全面投產，OpenAI、Anthropic、SpaceX 等將率先部署，主要目的在鞏固資料中心話語權、牽制英特爾與超微在 AI 伺服器 CPU 市場的擴張。
PC 端則迎來輝達史上最具戰略意義的跨界之作—RTX Spark 超級晶片。該晶片由輝達聯手聯發科、Arm 共同開發，採台積電 3 奈米製程，整合最多 20 核心 Grace CPU、Blackwell 架構 GPU(6144 個 CUDA 核心) 及 AI NPU 於單一封裝，搭載 128GB 統一記憶體，並透過 NVLink-C2C 高速互連，可讓筆電運行逾千億參數大模型。
黃仁勳在會上宣稱道：「PC 的意義從今天徹底改變，未來 PC 將從辦公工具升級為具備本地推理能力的 Agent PC。」
輝達還跟微軟合作，支援 Windows on Arm 系統，戴爾、聯想、華碩、惠普、微星等品牌預計今年秋季陸續推出相關機種，業界解讀此舉將衝擊傳統 Wintel(微軟＋英特爾) 體系。
值得關注的是，就在輝達宣布進軍 CPU 市場同日，英特爾亦發布基於 18A 製程的至強 6+(Xeon 6+)CPU 及 AI 加速器路線圖最新進展，兩大晶片巨頭在 AI 基礎設施核心戰場的正面交鋒正式升溫。
分析人士指出，輝達透過 Vera 切入資料中心 CPU、RTX Spark 滲透消費端 PC、Isaac GR00T 卡位機器人軟硬體標準，試圖在主機板、顯卡之外拿下整機運算架構主導權，全球運算產業競合態勢將迎來新變局。
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