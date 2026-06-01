鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 07:00

輝達 GTC Taipei 2026 大會今 (1) 日正式開幕，輝達創辦人暨執行長黃仁勳登台發表演說，本次主題鎖定「Agentic AI 時代已經到來」，並一口氣發布首款專為 AI 智能體設計的自研 CPU「Vera」、整合 CPU/GPU/NPU 三合一的 PC 超級晶片「RTX Spark(旗艦版 N1X)」、小型 AI 工廠平台 NVIDIA DSX，以及攜手中國宇樹科技推出的開放式人形機器人參考設計。

AI蛋糕要分、PC市場也要做！黃仁勳攜多款新品亮相 專家：WINTEL體系將生變(圖:shutterstock)

黃仁勳表示，「Token 已成為利潤單位，AI 被視為 GDP 的生成器。AI 智能體將成為計算資源的最大用戶。」

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黃仁勳指出，過去 CPU 是為人類操作設計，而 AI Agent 生活在奈秒世界，需極致頻寬與低延遲，這正是 Vera 的設計初衷。

根據輝達介紹，Vera 是首款專為 AI Agent 打造的自研 Arm 架構 CPU，任務完成速度較傳統 x86 CPU 快 1.8 倍，現已全面投產，OpenAI、Anthropic、SpaceX 等將率先部署，主要目的在鞏固資料中心話語權、牽制英特爾與超微在 AI 伺服器 CPU 市場的擴張。

PC 端則迎來輝達史上最具戰略意義的跨界之作—RTX Spark 超級晶片。該晶片由輝達聯手聯發科、Arm 共同開發，採台積電 3 奈米製程，整合最多 20 核心 Grace CPU、Blackwell 架構 GPU(6144 個 CUDA 核心) 及 AI NPU 於單一封裝，搭載 128GB 統一記憶體，並透過 NVLink-C2C 高速互連，可讓筆電運行逾千億參數大模型。

黃仁勳在會上宣稱道：「PC 的意義從今天徹底改變，未來 PC 將從辦公工具升級為具備本地推理能力的 Agent PC。」

輝達還跟微軟合作，支援 Windows on Arm 系統，戴爾、聯想、華碩、惠普、微星等品牌預計今年秋季陸續推出相關機種，業界解讀此舉將衝擊傳統 Wintel(微軟＋英特爾) 體系。

值得關注的是，就在輝達宣布進軍 CPU 市場同日，英特爾亦發布基於 18A 製程的至強 6+(Xeon 6+)CPU 及 AI 加速器路線圖最新進展，兩大晶片巨頭在 AI 基礎設施核心戰場的正面交鋒正式升溫。