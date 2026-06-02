鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 09:12

華安 (6657-TW) 旗下子公司源華智醫再度參加輝達 (NVDA-US)NVIDIA GTC Taipei，並將在會中進行專題演講，聚焦探討結合 Agents 智慧協奏架構，建構新世代 AI 驅動的藥物再利用開發流程，為華安開創「傳統生技研發」與「先進 AI 科技」雙軌並進的商業模式。

華安指出，總經理許銀雄將發表演說，聚焦探討結合 Agents 智慧協奏架構，建構新世代 AI 驅動的藥物再利用開發流程，打造可擴充的整合平台，加速為現有藥物尋找新適應症。

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華安進一步表示， 該平台具多類別、多模態、多方法、多 AI 技術的優勢，能顯著提升候選藥物篩選、知識推理與研發決策效率，為既有藥物加速開闢新適應症。

另外，針對旗下新藥臨床進展，華安說明，主力新藥 F703DFU 進度最快，用於治療糖尿病足潰瘍，目前在美國與台灣兩地進行臨床三期試驗收案，並同步與多家國際藥廠展開潛在合作開發或技術授權的洽談。

至於乳膏新藥 F703EB，華安指出，該藥鎖定孤兒藥商機，用於治療遺傳性表皮分解性水皰症 (泡泡龍)，已獲美國 FDA 及台灣 TFDA 核准進行臨床二期試驗，後續將推進國際授權洽談，並規劃全球臨床三期。

治療巴金森氏症的口服新藥 F705PD 方面， 已完成臨床一期試驗，近期準備執行美國 FDA 臨床二期試驗的申請作業。此外，異常性落髮外用液劑 F701 已完成美國、台灣臨床二期試驗，持續與國際藥廠及藥妝廠商洽談技術授權與商業化合作，可望取得商品化權益金收益。