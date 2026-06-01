鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 20:53

台股多頭行情大爆發，臺灣證券交易所今 (1) 日公布 2025 年度本國上市公司全體員工薪酬，受惠於全球 AI 市場需求呈爆發性增長，以及台灣科技產業的領先技術優勢，去年本國上市公司全體員工平均福利費用達 169 萬元，年增 6.3%；其中，全體員工平均薪資費用亦達 145.6 萬元，年增率高達 6.6%。全台 988 家上市公司中，有將近 6 成的企業實現員工平均薪資成長，充分展現企業獲利回饋員工的良性循環。

觀察市場最關注的「平均員工薪資費用」前十大企業，半導體產業依然是絕對主力，強勢強占 6 個席次。其中，封測大廠日月光投控 (3711-TW) 以每人平均高達 628.2 萬元的薪資費用奪得第一，較前一年度大幅增長 40%，表現最為亮眼。

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高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 以 565.7 萬元居次，年增率達 38%；電子零組件大廠精成科 (6191-TW) 以 487.2 萬元位居第三，年增 28.3%。

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 雖因內部獎金發放周期與結構調整，平均薪資微幅修正 (分別為 - 0.7% 與 - 5%)，但仍以 459.9 萬元及 451.2 萬元的高水準分居第四、第五名。

這六家半導體指標廠的員工平均薪資全數突破 370 萬元，遠遠高於半導體同產業平均的 258 萬元。不論是晶圓代工、IC 設計還是封裝測試，科技業的結構性高獲利皆實質轉化為員工荷包的厚度。

值得注意的是，本次前十名榜單中罕見出現傳產與生技業的身影，成為二大吸睛亮點，食品工業龍頭聯華以 429.8 萬元的高薪跨界殺入前十名，相較前一年增長 36.8%，更驚人的是，該薪資是同業平均 (86.7 萬元) 的將近 5 倍。

生技廠康霈 * 則以 382 萬元 (年增高達 51.6%) 擠進前十。特別的是，康霈因仍在研發階段未有獲利產品，每股稅後純益 (EPS) 呈現虧損 (-0.23 元)，是前 20 名中唯一虧損的公司，但在「攬才與留才」上毫不手軟，薪資水準遠高於生技同業平均的 95.0 萬元。

證交所指出，台灣資本市場在科技業衝刺帶動下，獲利效益已成功擴及整體市場。包含電腦及周邊設備業、資訊服務業、金融保險業、觀光餐旅等共計 22 類產業，平均薪資均呈現成長趨勢，幅度介於 0.1% 至 9.8%。