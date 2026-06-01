鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 19:40

櫃買中心今 (1) 日公布本國上櫃公司 114 年度財務報告之員工薪酬統計排行資訊，上櫃公司員工平均薪資費用前 10 名排行由半導體股王信驊以 593.4 萬元再度奪下冠軍寶座。本次排行前 10 名的企業分布於半導體、建材營造、文化創意、電子零組件等多元領域，其中以半導體業與建材營造業各佔 2 席為最多，斐成與鈊象等績優股也名列前茅。上櫃企業排行前 10 名的員工平均年薪均跨越 300 萬元大關，充分展現各產業龍頭在薪酬福利上的留才實力。

根據公開資訊觀測站最新彙總揭示的 114 年度員工薪酬排行資訊，上櫃公司平均員工薪資費用前 10 名排行表現非常亮眼。

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半導體族群中，股王信驊（5274-TW）依然高居第 1 名，平均員工薪資費用達 593.4 萬元，較 113 年度的 545.9 萬元成長 8.7%。

第 2 名則由其他業的斐成（3313-TW）拿下，平均員工薪資為 463.1 萬元，相較前一年度的 205.4 萬元大幅攀升 125.5%，變動幅度居冠。

第 3 名為遊戲股王鈊象（3293-TW），其平均員工薪資達到 435.2 萬元，年增率為 8.7%，顯示出遊戲產業強勁的獲利能力。

仔細分析前 10 名排行的產業分佈狀況，半導體業與建材營造業的佔比最高，各自擁有 2 家公司入榜。半導體業除了第 1 名的信驊外，還有晶片大廠原相（3227-TW）以 345.2 萬元居第 5 名。

建材營造業則由全心投控（2718-TW）以 348.8 萬元奪得第 4 名，新潤（6186-TW）以 319.1 萬元位居第 7 名。其餘席次則由各產業頂尖企業瓜分，包括第 6 名電子零組件大廠凡甲（3526-TW）的 328.4 萬元、

第 8 名光電業久禾光（6498-TW）的 311.5 萬元、第 9 名其他業能率亞洲（7777-TW）的 309.4 萬元，以及第 10 名電腦及週邊設備業鑫聯大投控（3709-TW）的 307.8 萬元。

櫃買中心表示，員工是企業最重要的資產，企業提供良好的薪酬制度與福利措施，除了能夠有效增進員工對公司的向心力之外，更是企業實踐社會責任的具體表現，這也有助於確保企業能夠永續發展。