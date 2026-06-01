晶片動能勢不可擋！韓5月出口暴增53.2%創40年高 半導體狂飆169% 順差269.5億美元創歷史新高
鉅亨網編譯陳韋廷
根據南韓產業通商資源部今 (1) 日公布的初步貿易數據，受全球 AI 投資熱潮帶動記憶體晶片銷售飆升影響，南韓上月出口額 877.5 億美元，大幅年增 53.2%，創 1984 年 1 月同期最大增幅紀錄，且連續第 12 個月呈現正成長。
推升出口的核心動力來自半導體部門，5 月半導體出口額年增 169.4% 至 371.6 億美元，創單月歷史新高，主要受惠於美國科技巨頭持續加碼資料中心資本支出，帶動記憶體晶片價格上揚。
在 AI 伺服器需求帶動下，南韓電腦出口額同步飆漲 290.7%，石油製品則因油價走高原因此增長 46.6%，汽車出口則逆勢下滑 5.9%，主要因為中東供應鏈中斷及美國關稅影響。
若按出口目的地區分，南韓上月對美出口年增 59.1%，對中國勁揚 80.9%，對中東則因局勢風險萎縮 7.7%。
進口方面，5 月進口額年增 20.8% 至 608 億美元，低於市場預期的 21.5%，但仍為 2022 年 8 月以來最高，貿易順差達 269.5 億美元，較 4 月擴大，創歷史新高。
南韓央行 (BOK) 上周將今年經濟成長率預測從 2.0% 上調至 2.6%，上季 GDP 亦受晶片出口帶動創近六年最強增速。
分析人士指出，AI 驅動的基礎設施建置週期使半導體上行趨勢具延續性，作為全球貿易風向球的南韓，其強勁數據進一步鞏固外界對亞洲出口型經濟體復甦的樂觀預期。
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