鉅亨網記者黃皓宸 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長暨創辦人黃仁勳今 (1) 日上午於北流登場發表 NVIDIA GTC Taipei 2026 主題演講，也點燃全球 AI 新一輪戰火，輝達今 (2026) 年積極布局矽光子 (CPO) 封裝技術，近 3 個月已投資 65 億美元在光通訊技術上，激勵今日台廠多檔發光，光環 (3234-TW) 開盤隨即跳空漲停，聯鈞 (3450-TW) 則在盤中漲停，領光通訊股多檔強勢上揚。
輝達在過去 3 個多月的時間中，已投資了至少 65 億美元在光通訊技術上，指出該技術不只能夠改變 AI 產業，也是突破數據傳送重大瓶頸的關鍵技術，CPO 技術不僅可應用於多項 AI 基礎設施之中，也利用光在 GPU、記憶體、網路晶片、伺服器和數據中心之間傳輸數據，比起傳統以銅線或電波船數據，耗能更低，速度也更快。
其中，光環受惠 CPO 光通訊題材回溫帶動股價上揚，市場延續先前對 800G/1.6T 光模組、InP 雷射與 AI 資料中心光連接需求的預期，今日股價攻上漲停板；聯鈞則是受惠受惠光通訊與雷射封測需求強勁，CPO 與 COS 長單能見度高，加上公司在 4 月營收年增逾 4 成、單月 EPS 表現亮眼，盤中也亮燈漲停。
今日盤面上，光通訊族群除光環、聯鈞，包括輝達點名的供應鏈波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 漲幅超過半根漲停，眾達 - KY(4977-TW)、上銓 (3363-TW)、光聖 (6442-TW) 也一度漲逾 4% 以上。
下一篇