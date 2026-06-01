輝達 ( NVDA-US ) 執行長暨創辦人黃仁勳今 (1) 日上午於北流登場發表 NVIDIA GTC Taipei 2026 主題演講，也點燃全球 AI 新一輪戰火，輝達今 (2026) 年積極布局矽光子 (CPO) 封裝技術，近 3 個月已投資 65 億美元在光通訊技術上，激勵今日台廠多檔發光，光環 ( 3234-TW ) 開盤隨即跳空漲停，聯鈞 ( 3450-TW ) 則在盤中漲停，領光通訊股多檔強勢上揚。

輝達在過去 3 個多月的時間中，已投資了至少 65 億美元在光通訊技術上，指出該技術不只能夠改變 AI 產業，也是突破數據傳送重大瓶頸的關鍵技術，CPO 技術不僅可應用於多項 AI 基礎設施之中，也利用光在 GPU、記憶體、網路晶片、伺服器和數據中心之間傳輸數據，比起傳統以銅線或電波船數據，耗能更低，速度也更快。