鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 06:00

天風國際證券分析師郭明錤週日 (31 日) 在 X 平台上發文分析輝達 N1/N1X 晶片的市場前景。

根據供應鏈調查顯示，配備 N1X/N1 晶片的設備未來兩年出貨量約 1000 萬台。面向小眾市場，瞄準對端側 AI 算力有需求的重度使用者。

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除開售價因素，未來出貨量能否上修，仍取決於 Windows 是否能提供真正調度端側 AI 算力的應用與工作流程。

郭明錤認為，目前 PC 市場主流 AI 應用仍在「用瀏覽器上大語言模型網站」和「透過 API 消耗雲端 LLM 算力 / Token」，核心均為使用雲端 AI 算力，而非端側模型，而今年 PC 產業兩大熱門事件，都與端側 AI 幾乎無關。

其中，MacBook Neo 能熱賣的原因在於，消費者看重這款筆記本的「低價 + 設計 + 生態」，而不是買端側 AI 算力；Mac mini 等便宜的小型 PC 主機仍屬於小眾市場，但因為能長時間掛機跑 OpenClaw 等 AI 智能體而受到高度關注，這類智能體的推理算力幾乎來自雲端。

因此，郭明錤表示，無論銷售量或話題面子，這兩大事件都與端側 AI 算力幾乎無關。端側 AI 若想推動換機升級潮，關鍵在於作業系統。端側 AI 技術與雲端的最大差異在於，它能夠在兼顧隱私的前提下，高度整合跨應用程式的使用者資料與工作流程，而這顯然需要作業系統的深度支援。而目前 PC 作業系統的 AI 化進程仍處於「為自己應用增加 AI 功能」和「輕度整合跨應用程式的工作流程」。

雖然市場上已有語音轉文字等端側 AI 應用場景，但仍不足以推動顯著的升級換機需求。

此外，N1X/N1 晶片設備有望為 AI 重度用戶提供另一個選擇。它能夠在 AI 算力、記憶體、外觀與便攜性之間，取得一個更好的平衡點；也能為用戶提供 Mac 以外的另一個選擇。