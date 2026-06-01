鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-01 12:10

台灣經濟研究院今 (1) 日公布台灣 4 月整體製造業景氣信號值較上月減少 0.97 分至 13.66 分，顯示部分廠商對當月景氣看法較上月轉趨保守，不過，燈號續亮第二顆綠燈。

台經院說明，受惠於 AI、高效能運算和雲端服務需求持續熱絡，帶動進出口、生產及外銷訂單年增率續呈雙位數成長，惟 3 月經濟數據年增幅偏高，且 4 月部分產品增幅收斂，需求和原物料投入等指標較上月略為降溫。

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另一方面，台經院也提到，部分廠商為避免戰事造成供應中斷，提前於 3 月備貨，使 4 月基期反差明顯，廠商對當月景氣看法較上月轉趨保守，進而影響經營環境面指標。

就 4 月景氣信號各主要組成項目觀察，僅 1 項分數增加、4 項減少，其中，需求面指標減少 0.64 分最多，其次為經營環境面、成本面和原物料投入面等指標，分別減少 0.51 分、0.28 分和 0.11 分；而售價面指標則增加 0.59 分。

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重由 18.29% 增加至 23.10%，黃藍燈由 16.28% 增加至 16.73%，綠燈由 32.62% 減少至 25.77%，黃紅燈由 7.21% 增加至 32.81%，紅燈由 25.61% 減少至 1.59%。