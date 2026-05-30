鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-30 09:58

114 年度所得稅結算申報於 6 月 1 日截止，全台綜合所得稅申報率已接近 88%，按 去年申報戶數估算有約 84.7 萬戶未申報。財政部提醒民眾，距離申報截止時間只剩 2 天，請尚未完成報稅的納稅義務人務必把握最後黃金時間，多加利用網路、手機報稅及線上繳稅管道完成申報，以免逾期每 3 天加徵滯納金 1%。

根據財政部最新統計數據，截至 115 年 5 月 28 日為止，114 年度綜合所得稅已完成申報 613.6 萬件，占去年申報總件數 698.3 萬件的 87.9%。在已經完成申報的案件當中，網路申報件數達到 550.3 萬件，而稅額試算件數則為 61.2 萬件，這兩者合計件數高達 611.5 萬件，占所有已完成申報件數的 99.7%，顯示出線上申報已經成為主流管道。

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在營利事業所得稅方面，目前申報進度更為超前，114 年度營所稅已完成申報 104.9 萬件，占去年申報總件數 112.5 萬件的 93.2%，另外 113 年度未分配盈餘申報也已經達到 63.1 萬件，企業多數已在截止前陸續完成所得申報。

針對今年各界關注的報稅減稅新規，今年每人基本生活費由 20.2 萬元提高至 21.1 萬元，較前一年調高了 9000 元，這項調整對於多口之家、雙薪家庭而言，可以說是最直接的減稅福音，只要申報戶的基本生活費總額大於免稅額及扣除額合計數，差額部分就可以在綜合所得淨額中扣除。

國稅局也呼籲，只剩 2 天的申報時間內，民眾可以直接透過財政部電子申報繳稅服務網辦理網路報稅。今年手機報稅 3.0 功能持續升級，不僅可以利用行動電話認證輕鬆登入，還能進行編修資料，並支援多元的線上繳稅方式，包含行動支付、電子支付帳戶轉帳以及信用卡繳稅。