〈工業生產指數〉4月工業及製造業生產指數齊創同期高 電腦電子業前4月飆增118%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 16:38

經濟部今（26）日公布 115 年 4 月工業生產統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，挹注資訊電子產業生產動能穩健提升。4 月工業生產指數達 125.63，與上年同月相比，年增率高達 14.16%，雙創連續 14 個月正成長，累計前 4 月工業生產亦大增 21.13%，展現台灣製造業極為強悍的結構性成長。業者並普遍預期 5 月工業及製造業生產指數看俏。

AI暢旺連刷14紅！4月工業及製造業生產指數齊奪同期新高 電腦電子前4月飆增118%。（圖：經濟部提供）

觀察 4 月製造業各主要行業表現，AI 驅動的「電腦、電子產品及光學製品業」無疑是最大亮點，年增率飆出驚人的 85.40% 。

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經濟部統計處分析，主因全球雲端基礎建置需求持續暢旺，加上半導體設備投資動能穩健，直接帶動台廠伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件等產品生產大幅上揚 ；累計 1 至 4 月該行業較上年同期大幅增加 118.24%，成為引領台灣製造業前行的超級火車頭 。

核心支柱「電子零組件業」4 月同樣維持高檔，年增 11.47%，累計前 4 月年增 20.35% 。這主要得益於高效能運算與 AI 應用需求續強，帶動 12 吋晶圓代工、動態隨機存取記憶體、IC 封測及 IC 設計等產品產能全開 。在此磁吸效應下，連帶讓「機械設備業」同步受惠，在半導體產業積極擴充先進製程與高階封裝產能的帶動下，4 月年增 9.69% ，電子與半導體生產用設備等耗材持續增產 。

相較於電子資訊產業的激情，傳統產業表現則相對分歧 。基本金屬業受惠於上年基期較低與客戶回補庫存，年增 2.08% ；然而化學材料及肥料業因市場需求疲軟、部分產線停車檢修，年減 10.01% ；汽車及其零件業則因客戶下單保守，年減 2.93% 。

展望未來，統計處指出，儘管地緣政治與貿易政策等不確定因素仍干擾全球經濟，但各國加速建置 AI 基礎設施的趨勢明確，將持續支撐台灣半導體先進製程、高階封測與伺服器供應鏈訂單。