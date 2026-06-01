鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-01 16:30

中國 A 股三大指數 1 日（周一）收盤走低，美國商務部終於堵上漏洞，嚴防中企海外子公司買到輝達與超微（AMD）先進 AI 晶片。

上證綜指 1 日收盤跌 0.27%，報 4,057.74 點；深證成指跌 1.51%，報 15,340.36 點；創業板指跌 2.15%，報 3,950.94 點。

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美國商務部 31 日出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向中國境外實體出口全球最先進 AI 晶片，例如輝達最先進 Rubin 與 Blackwell 處理器，以及超微 MI350X 晶片。

據《路透》報導，這項原先未預料到的措施指引顯示，儘管美國一直試圖限制中國企業取得發展關鍵 AI 能力所需的半導體，但過去近一年來，美國最先進 AI 晶片可能持續流向設於馬來西亞等地的中國 AI 企業海外子公司。

目前尚不清楚在川普政府遺留這項漏洞的一年期間，究竟有多少晶片已經出口。一位深入了解供應鏈的晶片產業人士估計，數量可能高達數萬甚至數十萬顆。