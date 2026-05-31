鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 05:30

2026 年美加墨世界盃足球賽將於 6 月 11 日至 7 月 19 日登場，是人類進入 AI 時代後首屆世足賽，當「無所不知」的 AI 遇上綠茵場的不可預測性，也讓人好奇能否像當年的「章魚保羅」般精準預言。

高盛集團上周五 (5 月 29 日) 發布的最新模型給出了答案：西班牙是最大奪冠熱門。高盛基於各隊歷史表現、FIFA 排名及 Elo 評分系統，涵蓋進攻天賦、近期狀態等因素），模擬了近 2 萬場國際賽事結果。數據顯示，西班牙奪冠機率高達 26%，領先法國的 19%、衛冕軍阿根廷為 14%、巴西 8% 及英格蘭 5%。這與國際博彩市場的賠率趨勢大致吻合，僅英格蘭的勝率被模型低估。

‌



不僅是高盛，全球六款主流 AI 大模型也「口徑一致」地看好西班牙。支撐邏輯高度雷同：2024 年歐錦賽冠軍底氣、31 場不敗紀錄、「00 後」黃金中場與羅德里構築的鐵血防線，加上相對平坦的晉級之路，權威數據機構 Opta 更給予西班牙 17% 的奪冠概率，遙遙領先群雄。

然而，當 AI 被要求「拋開數據，憑足球直覺判斷」時，劇情出現反轉。DeepSeek 與 ChatGPT 均將票投給法國，理由是姆巴佩的巨星決斷力、深厚陣容底蘊及連續兩屆世界盃一冠一亞的大賽基因。

中國科學院自動化所研究員王金橋解析指出，大模型很「聽話」。給數據就回歸機率，要直覺就轉向「天賦「「氣質」等軟敘事。」