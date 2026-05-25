鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 08:50

歐洲央行 (ECB) 近日針對新型 AI 模型帶來的網路安全風險召開會議，會後宣布將施壓銀行業者加快資訊系統的安全升級，以防範潛在攻擊。

數千漏洞無處可藏！歐洲央行急召各家銀行開會 要求加速防堵Mythos威脅(圖:shutterstock)

ECB 執委會成員 Frank Elderson 說：「多年來，我們持續與銀行合作處理各類資安問題，但威脅依然存在。隨著 AI 技術飛速發展，安全隱患必須更迅速地解決。」

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他並透露，ECB 將在周二 (26 日) 會議上通報由 Claude Mythos Preview 等 AI 模型發現的金融系統潛在風險，並要求可使用該技術的美國銀行，向無法參與測試的歐洲同業分享研判結果。這款可偵測未知漏洞的 Mythos 因使用權限受限，已在歐洲金融界引發憂慮。

Elderson 警告，銀行必須及時推送軟體修復程式，因 AI 能在修復程式發布後數分鐘內找出漏洞。

他指出，歐洲銀行不能以無法使用該模型為藉口拖延行動，因為不法之徒很快就會掌握相同技術。

歐盟委員 Valdis Dombrovskis5 月 4 日表示，歐盟正與 Mythos 開發商 Anthropic 協商，安排企業與銀行接受漏洞檢測。

Anthropic 上月指出，Mythos 已發現主流作業系統與瀏覽器數千項高危漏洞。