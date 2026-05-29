鉅亨網新聞中心 2026-05-29 10:10

日本經濟正迎來嚴峻的結構性挑戰。根據《日本經濟新聞》最新報導與國際金融市場數據顯示，一項衡量日元綜合實力的關鍵指標——「實際有效匯率」，已跌至日本自 1973 年實行浮動匯率制度以來的新低點。

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實際有效匯率遭逆轉？「最弱貨幣」爭議引熱議

美國布魯金斯學會 (Brookings Institution)「全球經濟與發展」計畫資深研究員羅賓 · 布魯克斯 (Robin Brooks) 日前在 X 平台上發文直言：「日元已跌破土耳其里拉，淪為全球最弱貨幣。」該貼文宣稱日元與土耳其里拉的實際有效匯率數值已發生逆轉，隨即在金融圈掀起巨浪。

「實際有效匯率」旨在衡量一國貨幣相對於一籃子外國貨幣的加權平均實際購買力，計算時已將物價波動、貿易額等關鍵因素納入考量。過去，土耳其因通膨高企且央行堅持寬鬆政策，導致里拉長期貶值，被市場視為最弱貨幣。

儘管多數經濟學家認為，由於各機構計算方法不一，不同貨幣間的實際有效匯率難以直接、絕對地進行橫向比較，布魯克斯的說法恐有言過其實之嫌。然而不可否認的是，日元弱勢已成定局。根據國際清算銀行 (BIS) 以 2020 年為基準年 (設定為 100) 的估算數據，日元在 4 月份已觸及歷史新低；對比之下，土耳其里拉自年初以來反而逆勢升值了 7%。

中東地緣政治衝擊 油價高企恐重啟貿易逆差

目前市場尚無清晰跡象顯示日元的對外購買力能迎來復甦。回顧過去，日本貿易逆差在 2022 年曾暴增至 20 兆日元，隨後逐步縮小，至 2025 年已降至略低於 3 兆日元的水平。進入 2026 年後，日本自 2 月起更罕見地連續三個月錄得月度貿易順差，原本形勢大好。

然而，美以對伊朗發動攻擊至今已過約三個月，中東地緣政治局勢持續動盪，導致國際油價居高不下，進而為日本的貿易復甦蒙上陰影。SMBC 日興證券公司高級經濟學家宮前耕也警告：「貿易逆差很有可能重新擴大，年度規模或將再次達到 5 兆日元左右。」

觀察近三個月主要貨幣對美元的表現，產油國及拉美國家貨幣延續升值，而印尼盾、韓元和土耳其里拉則大幅下挫 4% 至 5%。日元對美元雖然僅貶值近 2%，但經濟學家直言，若非日本政府與央行自 4 月下旬以來果斷出手、實施大規模買入日元的干預措施，日元匯率恐怕早已崩跌至更低水準。

擴張性財政承壓 專家憂誘發「拋售日本」浪潮

除了外部的能源危機，日本內部的財政情勢也正承受重壓。為了因應高油價帶來的民生經濟衝擊，日本首相高市早苗計畫推行擴張性的財政政策，並明確表示將編制規模超過 3 兆日元的 2026 財年補充預算案。

提振潛在成長率與預期通膨 才是止跌關鍵