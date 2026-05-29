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日本經濟正迎來嚴峻的結構性挑戰。根據《日本經濟新聞》最新報導與國際金融市場數據顯示，一項衡量日元綜合實力的關鍵指標——「實際有效匯率」，已跌至日本自 1973 年實行浮動匯率制度以來的新低點。
這意味著日本的對外購買力持續下滑，受貿易逆差、高油價以及財政擴張等多重因素驅動，日元正正面臨沉重的結構性拋售壓力。
美國布魯金斯學會 (Brookings Institution)「全球經濟與發展」計畫資深研究員羅賓 · 布魯克斯 (Robin Brooks) 日前在 X 平台上發文直言：「日元已跌破土耳其里拉，淪為全球最弱貨幣。」該貼文宣稱日元與土耳其里拉的實際有效匯率數值已發生逆轉，隨即在金融圈掀起巨浪。
「實際有效匯率」旨在衡量一國貨幣相對於一籃子外國貨幣的加權平均實際購買力，計算時已將物價波動、貿易額等關鍵因素納入考量。過去，土耳其因通膨高企且央行堅持寬鬆政策，導致里拉長期貶值，被市場視為最弱貨幣。
儘管多數經濟學家認為，由於各機構計算方法不一，不同貨幣間的實際有效匯率難以直接、絕對地進行橫向比較，布魯克斯的說法恐有言過其實之嫌。然而不可否認的是，日元弱勢已成定局。根據國際清算銀行 (BIS) 以 2020 年為基準年 (設定為 100) 的估算數據，日元在 4 月份已觸及歷史新低；對比之下，土耳其里拉自年初以來反而逆勢升值了 7%。
目前市場尚無清晰跡象顯示日元的對外購買力能迎來復甦。回顧過去，日本貿易逆差在 2022 年曾暴增至 20 兆日元，隨後逐步縮小，至 2025 年已降至略低於 3 兆日元的水平。進入 2026 年後，日本自 2 月起更罕見地連續三個月錄得月度貿易順差，原本形勢大好。
然而，美以對伊朗發動攻擊至今已過約三個月，中東地緣政治局勢持續動盪，導致國際油價居高不下，進而為日本的貿易復甦蒙上陰影。SMBC 日興證券公司高級經濟學家宮前耕也警告：「貿易逆差很有可能重新擴大，年度規模或將再次達到 5 兆日元左右。」
觀察近三個月主要貨幣對美元的表現，產油國及拉美國家貨幣延續升值，而印尼盾、韓元和土耳其里拉則大幅下挫 4% 至 5%。日元對美元雖然僅貶值近 2%，但經濟學家直言，若非日本政府與央行自 4 月下旬以來果斷出手、實施大規模買入日元的干預措施，日元匯率恐怕早已崩跌至更低水準。
除了外部的能源危機，日本內部的財政情勢也正承受重壓。為了因應高油價帶來的民生經濟衝擊，日本首相高市早苗計畫推行擴張性的財政政策，並明確表示將編制規模超過 3 兆日元的 2026 財年補充預算案。
然而，此舉引來市場專家憂慮。伊藤忠綜合研究所首席經濟學家武田淳指出：「在維持寬鬆貨幣環境的同時推行積極財政政策，會侵蝕市場對日元的信心。這正在引發一場『拋售日本』的浪潮，表現之一便是利率面臨上行壓力。」
面對日元購買力直直落的困境，市場焦點轉向如何有效遏止下滑。武田淳認為，關鍵在於國內產業部門能否透過高市內閣推行的「增長導向型投資」實現實質增長，並藉此吸引外資，透過擴大內需來提升國家的潛在成長率。
瑞穗綜合研究所首席經濟學家東深澤武史則將關注點投向反映市場未來物價預測的「預期通膨率」。目前該指標已突破 2%，若能穩定維持在這一水平，企業將因可預見的通膨而更傾向於上調薪資。一旦「薪資上調傳導至服務業、進而帶動整個實體經濟」的良性循環成形，日元購買力便可望止跌回升。
不過，東深澤也審慎地提醒，預期通膨率的上升往往需要數年時間才能轉化為實際通膨。在短期內，企業與民眾恐怕仍得繼續忍受日元購買力低迷的陣痛期。
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