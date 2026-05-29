鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 16:30

中國 A 股三大指數周五 (29 日) 開高走低，終場齊步收黑，上證指數(SSEC) 一度重返 4100 點之上，周線收低 1.08%，連三周下挫，5 月累計跌幅則為 1.06%，深證成指 (SZI) 本月更大跌 3.1%。

〈陸股盤後〉三大指數開高走低 滬指一度收復四千一大關 周線連三黑(圖:shutterstock)

滬指周五收低 0.73% 至 4068.57 點，深證成指收黑 1.81% 至 15575.13 點，創業板指收跌 2.11% 至 4037.95 點，滬深兩市成交額人民幣 3.32 兆元，較上一交易日放量超 3500 億元。

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大盤方面，半導體族群深度回檔，派瑞股份、甬矽電子、燦芯股份、復旦微電、力合微等多股跌超 10%；光學光電子類股全天表現疲軟走低，京東方 A、彩虹股份、亞世光電等股跌停；BC 電池、光刻機、商業航太概念股跌幅亦居前，泰豪科技、博雲新材、鋮昌科技、海格通信、航天環宇等跌停或跌超 10%。

上漲族群方面，大消費類股領漲，東百集團、步步高漲停，中國中免、中百集團、招商蛇口跟漲；白酒概念股回暖，酒鬼酒漲停，華潤江中、金徽酒、迎駕貢酒、捨得酒業跟漲； 電力類股開低走高，晉控電力、華能國際、山南電 A、粵電力 A、華能蒙電等多股漲停。

先進封裝、光刻機方向領跌; 光學光電子概念股下挫明顯，算力硬體、稀土永磁、商業航太、光伏、人形機器人題材跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1537 檔股票上漲，3880 檔下跌，平盤 99 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 74 檔股票漲幅在 9% 以上，202 檔跌幅在 9% 以上。

華泰證券近日指出，市場衝高後轉入調整，短期內外風險交織，當前處於需要消化估值和情緒的歇腳期，建議控制追高衝動，保持均衡配置。A 股情緒指數已在過熱區間運行兩周，估值分化係數逼近 2021 年高位，類股間再平衡壓力上升，整體調整上以時間換空間。配置上，通信設備、記憶體等科技主線可續抱，科技內部切換可考慮半導體設備、分立器件等方向，此外關注今年 Q1 財報供需改善品種的補漲機會。

招商證券表示，結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分佈、估值、交易、週期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域佈局，重點關注：1）科技主線高景氣延續領域，如電子（半導體）、機械設備（自動化設備）; 2）出口優勢高端製造領域，如電力設備（電池、電網設備）、國防軍工（航海裝備、航空裝備）; 3）產能出清拐點修復領域，如有色（工業金屬、金屬新材料）、基礎化工（化學製品、化學原料）。

中國銀河證券研報認為，Token 是 AI 大模型處理資訊的最小單元，可精準計量算力、顯存與電力消耗，作為 AI 算力經濟的價值載體，堪稱 AI 時代「水電煤」與核心生產要素，推動數據中心成為 Token 規模化生產的智能工廠。 Token 生成速度與硬體性能高度相關，硬體成為 Token 經濟增長的核心驅動力。 AI 驅動下數據中心向 Token 超級工廠轉型，帶動 PCB、被動元件等核心元器件全面升級。