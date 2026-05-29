KOSPI飆3.6%再創史高！韓上班族炒股又出新花樣 「偽裝Excel介面」偷看盤成職場新風景

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 17:00

韓股今 (29) 日再度改寫歷史，AI 概念股強勢領漲，加上中東局勢有望降溫，激勵市場氣氛火熱，基準股指 KOSPI 終場大漲 3.55% 至 8476.15 點，盤中一度漲高至 8615.09 點，成交額 73.7 兆韓元，而伴隨著這波空前牛市而來的是，南韓民眾職場與生活被「盯盤焦慮」全面滲透的怪象。

KOSPI今飆3.6%再創新高！韓上班族炒股又出新花樣 「偽裝Excel介面」偷看盤成職場新風景(圖:shutterstock)

南韓《中央日报》報導，一種「偽裝成 Excel 介面」的炒股網站，近期在南韓上班族間悄悄流行。這類網站設計極具欺騙性，乍看是普通的 Excel 試算表，實則即時更新韓股、美股、虛擬貨幣行情與相關新聞

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一位 31 歲的徐姓中學教師坦言，他最近幾乎每隔十幾分鐘就要點開一次，「在辦公室裡盯著股票看太顯眼，現在假裝做表格，其實是在看盤」。

他透露，教師薪水不高，聽到周遭討論三星、SK 海力士的績效獎金，內心既失落又焦躁，於是更頻繁地投入短線操作。

此外，新的看盤工具還有偽裝成微軟 Outlook 信箱的版本，發件人欄位標示「李在鎔（電子事業本部）」「崔志夫次長（海力士組）」等名義，打開後卻是三星電子、SK 海力士、現代汽車的即時股價。

炒股網站甚至內建聊天室，投資人邊「上班」邊討論「海力士還能不能追」、「三星要不要加碼」等問題。

更誇張的是，部分平台已推出「24 小時監控」功能。開發者拉奧尼表示，在非交易時段查價不便，因此打造可隨時追蹤行情的網站。這些工具透過韓國期交所旗下 Hyperliquid 的聯動衍生商品，結合加密貨幣行情，每 10 秒換算一次韓元股價，讓投資人連深夜、週末都無法放下手機。

南韓西江大學經濟系教授石秉勳分析指出，在政府嚴格管控房市背景下，民眾投資選擇受限，資金湧入門檻較低的股市，加上股價急漲刺激多巴胺分泌，形成「害怕錯過 (FOMO)」心理，導致全民炒股。

30 歲全姓散戶更說：「刷短影音都比不上盯股票刺激，社區一沸騰，專家說『會漲』，我就像吃了鎮定劑一樣安心。」

然而，國際證券監督組織 (IOSCO) 警告，此類 App 的即時報價、推播通知、收益率徽章與社群功能，正讓投資「遊戲化」，誘導頻繁交易，甚至讓人無意識承擔高風險。

南韓股票投資者聯合會代表鄭義正指出，上班時間或全天候盯盤已屬於成癮症狀，嚴重侵蝕日常生活品質。

他特別提醒，南韓民眾平均睡眠時間比 OECD 成員國少 18%，過度沉迷股市恐加速「疲勞社會」惡化，亟需專家介入診斷並提出對策。