〈致伸股東會〉通過配發現金股利4.5元創新高 持續推動Edge AI 多元應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-29 13:09

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開股東常會，由董事長潘永中親自主持，向與會股東報告 2025 年營運成果，會中通過配發現金股利新台幣 4.568 元，配發率達 80%，皆創公司歷史最高水準，並表示將持續推動 Edge AI 於視覺、聲學及人機介面等領域的多元應用。

致伸股東會通過配發現金股利4.5元創新高 持續推動Edge AI 多元應用。(圖：shutterstock)

2025 年面對匯率波動、供應鏈變化及全球經濟環境不確定性等挑戰，致伸持續優化產品組合、提升營運效率，並強化高附加價值應用布局。2025 年合併營收為新台幣 601.8 億元，年增 3.3%。毛利率為 17.3%，年增 0.3 個百分點（ppt），創公司歷史新高；營業利益率達 4.7%，與去年相當。稅後淨利為新台幣 26.3 億元，每股盈餘（EPS）為新台幣 5.71 元，為公司歷史次高。

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本次股東會亦通過每股配發現金股利新台幣 4.568 元，配發率達 80%，皆創公司歷史最高水準，展現致伸秉持回饋股東、共享成果的核心理念。透過穩健的獲利與高配息政策，持續實踐對股東長期回報的承諾。

致伸將深化 AISF（AI Sensor Fusion）關鍵模組的開發與平台化，推動 Edge AI 於視覺、聲學及人機介面等領域的多元應用，並積極深耕 AI 智慧監控、車用電子、智慧會議系統、機器人及智慧辦公設備等利基型市場。隨著 AI 應用逐步從雲端走向終端裝置，致伸以多感融合技術與系統整合能力，協助客戶開發具即時感知、判斷與互動能力的智慧產品，提升產品附加價值與差異化，強化公司長期競爭優勢。