鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-28 15:32

致伸 (4915-TW) 今 (28) 日宣布與聯發科 (2454-TW) 深化 Edge AI 戰略合作，將於 COMPUTEX 2026 聯發科技展區共同展示智慧機器人最新應用成果。

致伸攜手聯發科深化Edge AI 戰略合作 共同推進智慧機器人商業落地。(圖：致伸提供)

此次合作以致伸 AISF 多感測融合技術架構為核心，整合 Edge AI、視覺、聲學、人機介面與邊緣運算能力，並結合 MediaTek Genio 物聯網平台高效能、低功耗的邊緣運算支援，實現感知、運算與決策的端到端整合。

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透過雙方技術優勢互補，機器人在不依賴雲端連線的條件下，即可實現低延遲感知、自主互動與即時環境理解，進一步強化智慧機器人於商業與工業場域中的應用潛力。

致伸與聯發科技於機器人領域的合作，將聚焦餐飲服務與工廠自動化兩大應用方向。在餐飲服務中，機器人整合 LiDAR、VSLAM 與多重 AI 視覺感測技術，實現窄通道導航、智慧避障與模組化任務載台切換能力，靈活應對複雜動線，大幅提升場域營運彈性與服務效率 。在工廠與物流應用中，透過高載重搬運、AI 視覺人員跟隨與人機互動技術，顯著強化自主運輸效率與作業安全性，展現 AISF 技術在複雜工業環境中的落地實力

根據國際機器人聯合會 (IFR) World Robotics 報告指出，全球專業服務機器人市場中，運輸與物流領域至 2028 年的年均複合成長率（CAGR）預估將維持 30% 以上的成長 ，顯示智慧移動與自動化需求正快速成長。