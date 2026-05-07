鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-07 17:16

致伸第一季以美元計算的營收年成長幅度達 12%，表現優於預期，蕭英怡提到，受新台幣與人民幣匯率雙升影響，加上銀漿與記憶體等原物料價格上揚，導致第一季毛利率降至 15.9%。公司表示正積極與客戶溝通價格轉嫁，並強化供應鏈控管以降低成本衝擊。

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展望第二季，蕭英怡預期，美元營收將呈現雙位數成長，增幅有望超過 10%。隨著消費聲學新專案開始放量，加上第一季部分遞延訂單將於第二季補上，營收動能可望回溫。公司預計費用率將維持穩定，並致力於優化產品組合以緩解毛利率壓力。

致伸董事會今日也通過一項重要投資案，將參與一項由國內專業機構開發的策略性基金，正式進入歐洲最大汽車集團的供應體系。蕭英怡表示，致伸將聚焦於 AI Mobility 與相關設備，計畫建立 Tech Hub 並整合公司的聲學與視覺模組技術。這項布局被公司視為未來成長的雙引擎，目標是與歐系車廠建立更深層的商業合作模式。

機器人領域也有新進展，蕭英怡指出，致伸預計在 6 月的 Computex 展覽中，與策略夥伴聯發科 (2454-TW) 合作展示最新開發的機器人應用。目前服務型機器人已成功切入日本零售與物流市場，提供具備差異化的客製化產品。公司強調將專注於 AI Sensor Fusion 感測融合技術，避開紅海競爭並開拓利基市場。