塑化股南亞 ( 1303-TW ) 今 (12) 日發布重訊，經南亞董事會決議通過，將處分持股子公司南電 ( 8046-TW ) 普通股 1 萬 9,385 張股票，交易日期間將自明 (13) 日起至今 (2026) 年 12 月 31 日止。若據今日南電收盤價 900 元估算，估處分金額將高達 新台幣 174,46 億元。

南亞自上周申報轉讓南電股票 5,959 張之後，今日董事會再度決議處分南電股票。

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南亞表示，處分目的為充實營運資金及提高股票流通性，目前實際尚未出售，將依董事會通過，以今日南電收盤價 900 元估算進行處分。

南亞近期公告 4 月營收為 276.8 億元，月增率 1.9%、年增率 19.4%，因中東戰爭使原料供應大受衝擊，價格劇烈波動，產品報價接單、產銷調配的壓力升高，多數產品皆呈現「量減、價增」，但電子材料產品需求卻仍舊旺盛，業績也持續攀高。