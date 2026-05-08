鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 12:54

今 (2026) 年台北 101 公益垂直馬拉松賽將於明 (9) 日盛大開跑，南亞 (1303-TW) 塑膠秉持永續經營與落實公益之精神，已連續第 4 年贊助賽事機能衣，南亞透過旗下永續品牌 SAYA ，免費提供約 5,600 件回收再製的高機能環保賽衣。南亞表示，旨在將減碳行動與極限運動結合，藉由賽事凝聚社會正向力量，提升大眾對環境議題的關注與認同。

南亞SAYA環保衣連4年助攻101登高賽，結合減碳與極限運動。(圖:南亞SAYA提供)

SAYA 的創立一開始是希望轉型大眾對塑化產業的傳統印象，寶特瓶再生利用一直是循環經濟的重要議題，今年賽衣延續「環保與機能並重」的設計理念，每件賽衣由約 5 支回收寶特瓶再生而成，相較傳統材質可大幅減少 72% 碳排放。布料採用特殊的「雙層六角蜂巢」織法，兼具透氣、輕量與保溫特性；內層可快速導汗、外層加速蒸發，能有效降低高強度運動下的黏膩感並減少體溫流失，助選手發揮最佳表現。

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南亞表示，SAYA 長期致力於資源循環與低碳製程，每年也回收約 80 億支寶特瓶製成再生纖維，除了產品端外，南亞亦積極規劃回收各類賽衣製程中產生的邊角料，將其重新投入生產流程，落實資源循環再利用，完善紡織品的永續閉環系統。

據了解，SAYA 在今去 (2025) 年第 4 季啟動全化學回收絲量產，透過獨特織物回收專利技術，也進一步挑戰回收舊衣及混紡織物的可能性，與北美知名品牌合作機能滑雪衣，回收舊衣製造部份，預估明 (2027) 年產能可望達萬噸等級。