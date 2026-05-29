鉅亨網新聞中心 2026-05-29 11:21

蘋果 (AAPL-US) 定價 599 美元（約新台幣 19,900 元）的平價筆電 MacBook Neo 正迎來嚴峻的成本風暴。隨著台積電 (2330-TW) (TSM-US) 傳出將連續調漲 3 奈米製程報價，加上記憶體等關鍵零組件價格走揚，市場消息指出，蘋果為守住利潤，正研議取消 256GB 的入門基礎款。若成真，這款超值筆電的實際起步價將直接被拉高 100 美元，形同變相漲價。

傳台積電連調3奈米售價 蘋果MacBook Neo恐變相漲價百美元。(圖:shutterstock)

這波逼使蘋果不得不考慮對平價產品動刀的壓力源頭，來自於全球半導體供應鏈底層邏輯的歷史性轉變。市場消息透露，台積電計畫於今年下半年將 3 奈米先進製程的晶片報價上調 15%，並於明年再度調漲 5% 至 10%。

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業界指出，與過往由智慧型手機晶片改版所主導的價格循環不同，台積電 3 奈米製程此次調價，反映的是定價權已從「消費性電子週期」轉向「AI 基礎建設軍備競賽」。

目前台積電 3 奈米主力工廠 Fab 18 持續高水準運行，即便月產能已從年初的 13 萬片一路拉升至第二季的 16 萬至 17.5 萬片，但仍遠遠無法滿足輝達 (NVDA-US) 、超微半導體 (AMD-US) 、Google 及 AWS 等雲端大廠與自研 ASIC（特定應用積體電路）客戶排隊搶購的強烈需求。

銷量超預期反成負擔 庫存告罄逼使蘋果改採「高價新片」

在 3 奈米產能被 AI 客戶全面壓縮的環境下，MacBook Neo 獨特的成本結構隨之瓦解。該款筆電最初之所以能定出 599 美元的超值價，主因是採用了生產 iPhone 16 Pro 時篩選下來、關閉一顆 GPU 核心的「次級」A18 Pro 晶片，這讓蘋果得以將報廢材料再利用，大幅壓低物料清單（BOM）成本。

然而，MacBook Neo 的市場熱烈反響超乎預期。蘋果已將該款筆電的產能目標從原估的 500 萬至 600 萬台，翻倍追加至 1,000 萬台。

這道「甜蜜的負擔」迅速消耗了原本的折損晶片庫存。在供不應求的情況下，蘋果必須向台積電下達新訂單生產額外的 A18 Pro 晶片，這意味著新批次不僅要支付台積電因產能吃緊而調升的代工溢價，拿到的也是更完整的晶片，失去了原本「變廢為寶」的成本優勢。

再加上全球 DRAM（記憶體）價格自開賣以來明顯上揚，雙重打擊讓 MacBook Neo 的毛利幾近歸零、甚至面臨虧損風險。

撤守 599 美元防線 蘋果或評估轉向英特爾

市場分析師 Tim Culpan 指出，為了守住獲利底線，蘋果正認真評估移除最便宜的 256GB 版本，讓 MacBook Neo 的起跳規格直接由 699 美元的 512GB 版本接盤。

雖然此舉能避免直接宣佈產品「漲價」的公關危機，但對原本主打低門檻、平價訴求的產品線而言，變相調升 100 美元的門檻，無疑將對後續的銷售動能帶來考驗。

面對台積電產能被 AI 巨頭蠶食且价格居高不下的長遠困境，供應鏈也傳出蘋果正積極尋找替代方案，包括評估將未來下一代 MacBook Neo 所使用的 A27 晶片，部分外包給英特爾 (INTC-US) 代工。