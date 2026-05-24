鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-25 04:14

美國總統川普週日 (24 日) 再度為美伊談判辯護，並在社群平台 Truth Social 發文，點名批評外界對協議內容的質疑聲浪，直言相關批評者是「輸家 (losers)」，強調協議尚未完成談判，外界不應過早下結論。

美國總統川普週日 (24 日) 在 Truth Social 平台發文表示：「如果我與伊朗達成協議，那將會是一項良好且正確的協議，不會像 (前美國總統) 歐巴馬達成的協議一樣，給予伊朗大量現金，並提供其發展核武器明確且公開的途徑。」

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川普表示：「我們的協議恰恰相反，但沒有人看過，也不知道內容是什麼。這項協議甚至還未完全談妥。」

他接著說：「所以不要聽那些輸家的話，他們批評自己根本不了解的事情。與我之前那些本該多年前就解決這個問題的人不同，我不會做出糟糕的協議！」

外界認為，川普此番言論可能是在回應部分共和黨人士對談判內容的質疑，包括南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 與德州共和黨參議員克魯茲 (Ted Cruz) 等人，因有消息指出，美伊協議內容並未納入伊朗核計畫議題。

川普稍早另表示，美伊關係正朝向「更加專業且具建設性」方向發展，但伊朗必須明白，不能發展或取得核武器。

他也感謝中東國家對談判的支持，並表示相關合作將持續深化，同時提及《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，甚至稱不排除伊朗未來加入的可能性。

《紐約時報》報導指出，美國與伊朗已原則性同意一項協議，內容包括重新開放荷姆茲海峽。不過，Axios 記者 Barak Ravid 引述川普政府高層官員說法指出，協議預計不會於週日公布，目前仍有部分細節與措辭待完成協商。