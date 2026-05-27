歐盟喊去風險化 歐企卻反向加碼中國製造 這回靠機器人留住資本

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 11:00

歐盟近年持續推動降低對中國供應鏈依賴的「去風險化」政策，但最新調查顯示，多數歐洲企業並未大舉撤離中國，反而選擇維持甚至擴大在中國的製造與供應鏈布局。市場人士指出，完整供應鏈、生產效率以及快速提升的自動化能力，正使中國在全球製造體系中的核心地位仍難以取代。

（圖：Shutterstock)

根據中國歐盟商會周三 (27 日) 公布的供應鏈調查，近 300 家熟悉中國供應鏈策略的會員企業於今年 1 月至 2 月參與調查，其中 68% 的受訪企業表示將維持或擴大中國業務布局。約 31% 的企業表示進一步將產能轉移至中國境內，37% 則表示過去兩年未改變供應鏈策略。相較之下，僅 7% 企業表示正在將採購或製造基地移往中國以外地區。

‌



中國歐盟商會主席 Jens Eskelund 表示，從調查結果來看，「去風險化」並未成為主流趨勢，反而顯示歐洲企業對中國製造與採購體系的依賴程度仍在增加。

另一項值得注意的現象是，約 24% 受訪企業正採取雙軌策略，在擴大中國布局的同時，也建立替代供應來源。分析認為，企業並非放棄中國，而是嘗試在降低地緣政治風險與維持成本競爭力之間取得平衡。

中國目前約占全球商品製造產能 28%。儘管美國與歐盟近年陸續提高關稅與貿易限制，但中國在全球製造業中的重要性仍未明顯下降。與此同時，歐盟近期則持續加強對中國貿易行為與供應鏈依賴問題的審查。

根據消息人士透露，歐盟正研究新的供應鏈規範，可能要求關鍵產業降低對單一國家供應來源的依賴，限制企業向單一供應商採購超過 30% 至 40% 的關鍵零組件，並要求建立跨國供應網路。

不過成本因素仍是歐洲企業選擇留在中國的重要原因。中國長期以來憑藉較低人力成本成為全球製造中心，但最新調查顯示，勞動力價格已不再是最主要優勢，自動化能力才是真正改變競爭格局的關鍵。

顧問公司 Roland Berger (未上市) 全球董事總經理 Denis Depoux 表示，中國工廠近兩年的自動化速度令人震驚。他指出，近期參訪一家中國民營銅製造企業時，工廠生產線上幾乎看不到工人身影。

他表示，雖然自動化設備前期投資較高，但長期可大幅提高產能、縮短生產時間並降低單位成本，使勞動成本差異逐漸失去意義。

電動車製造商 NIO 官方網 蔚來汽車 (NIO-US) 便是其中代表案例。公司表示，其中國工廠導入 941 台機器人系統，可完全自主生產不同車型，甚至在生產線上幾乎不需人工作業，實現全天候 24 小時運轉。

Roland Berger 今年 3 月發布報告指出，中國的優勢不僅來自自動化，也包括較低的工業能源價格、較低原物料成本、完整供應鏈聚落，以及更快速的供應商價格協商能力。

報告認為，中國供應商往往透過季度價格談判、地方補助與完整生態系統，使產品能更快且以更低成本進入全球市場。

調查也顯示，約四分之三在中國營運的歐洲企業認為，其中國工廠生產效率高於其他地區設施。

Jens Eskelund 指出，目前大多數產業都至少面對一家利用中國供應鏈優勢的競爭對手，不論是中國企業或跨國公司。若企業想在價格與品質上保持競爭力，往往必須成為中國供應鏈體系的一部分。