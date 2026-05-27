鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 16:33

台灣期貨交易所宣布將於 7 月 6 日推動兩項重大制度優化措施，包含千元以上股票期貨最小升降單位精緻化，以及國外成分證券 ETF 期貨與選擇權導入 3 階段漲跌幅機制。期交所表示，因應台灣高價股票數量顯著增加，為有效提升高價股期的交易效率，並降低投資人參與成本，同時透過更細緻的價格保護機制，在國際政經局勢波動加劇下，為交易人提供更穩健的安全防護網，打造兼顧市場效率與安全控管的台灣期貨交易市場。

近年台灣市場 1000 元以上的高價股票數量大幅成長，為了有效提升這些高價股票期貨的交易效率與流動性，期交所參考國際市場最小升降單位精緻化的發展趨勢，在兼顧既有交易習慣的前提下進行微調。

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未來的調整方案中，原本適用於 500 元至 1000 元股票期貨的 1 元最小升降單位，將擴大適用區間至 500 元以上、未滿 2500 元；至於 2500 元以上的股票期貨，則維持最小升降單位為 5 元不變。

根據統計，目前市場上已經有包含台積電 (2330-TW) (TSM-US) 與台達電 (2308-TW) 在內等共 22 檔股票期貨，其收盤價位處於 1000 元至 2500 元區間。

期交所指出，這項優化政策正式上線後，將能夠有效縮減千元以上高價股期的報價價差，進而降低交易人的實質交易成本。此制度不僅能提升交易人執行量化交易與價差策略的效率，更可為期貨市場注入全新的活絡動能。不過期交所也特別提醒投資人，本次調整僅限於期貨市場的股票期貨，現貨市場的交易機制仍維持原樣不變。

另一方面，為了進一步精進市場的風險控管，期交所也規劃將現行國外成分證券 ETF 期貨及選擇權的正負 15% 漲跌幅限制，優化調整為 3 階段漲跌幅機制，希望在市場發生極端波動時提供更細緻的價格保護。在具體規劃上，國外股票類 ETF 商品將採取 7%、10%、15% 的 3 階段漲跌幅控管；國外債券類 ETF 商品則採取 5%、10%、15% 的級距。

當上述國外成分商品價格首次觸及前 2 階段的限制時，市場將會自動啟動 5 分鐘的冷卻機制。在冷卻期間之內，交易人仍然可以在原本的漲跌幅限制範圍之內持續進行交易。等到 5 分鐘的冷卻期滿之後，漲跌幅才會雙向同步放寬到下一個階段。