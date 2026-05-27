台虹經營權今正式由元太科技拿下 長華電材也首度拿下一席董事

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 18:33

軟性銅箔基板 (FCCL) 及電子材料廠台虹科技 (8039-TW) 今 (27) 日股東會完成全面董事改選，依董事會原提名 4 席董事由元太科技 (8069-TW) 方面取得，元太將進一步掌握經營權，新一屆董事會推選陳永恒續任董事長。而台虹的本次董事改選中，長華電材 (8070-TW) 並首度進入台虹董事會取得一席董事。

台虹經營權今正式由元太科技正式拿下，陳永恒續任董事長。(圖：鉅亨網資料照)

依相關持股比例資訊顯示，元太科技持有台虹 4.67% 股權，而長華電材持股 5.69%。續任台虹科技董事長陳永恒曾任元太科技營運中心副總經理。而了解，元太方面的元太科技及元瀚材料目前已累計持有台虹約逾 9% 的股權。

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同時，此次董事改選名單中，元太科技方面包括董事長李政昊、陳永恒、陳樂群與詹寧威等經營團隊成員都依原提名出任元太法人代表，將進一步參與台虹團隊營運決策。

已完成在泰國投資設廠營運的台虹科技，目前除 FCCL 產品之外，在開發在新產品包括細線路材料、以 PTFE 填料型的高速銅箔基板及針對暫時性接著需求提供雷射接著材料進行開發，目前的開發及銷售進度仍符合預期，其中並以細線路高階軟板材料銷售最出色，而半導體材料並且進一步進入工程驗證新階段。

而完工且建置完備的台虹泰國廠去年占台虹營收不及 10%。

台虹 2025 年全年營收 106.09 億元，爲 7 年來新高，年增幅達 6.75%，毛利率 19.24%，年減 2.27 個百分點，稅後純益 5.35 億元，年減 9.72%，每股純益爲 2.07 元。今天股東會決議配發 2 元現金股利，配息率高達 96.62%。

台虹 FCCL 產品在提供包括手機及消費電子的應用營收占比達 90%，但今年在面對包括 CCL、被動元件、記憶體等供應鏈零組件等缺貨等供應鏈不確定狀況，對全年的營運看法趨於保守，可能全年營收維持在去年水準。