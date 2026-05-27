鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 17:10

大股東為中資的瑞典豪華汽車製造商 Volvo 汽車周三 (26 日) 宣布，已正式獲得美國商務部資訊與通信技術及服務辦公室 (ICTS) 的特定授權。這項授權隸屬於「維護資訊與通信技術及服務供應鏈：連網車輛」規則，允許 Volvo 在新規限制下，繼續在美國市場進口並銷售具備連網技術的車輛。

法規背景與挑戰

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這項進展源於美國政府對關鍵技術供應鏈的安全審查。2025 年 1 月，拜登政府敲定了嚴格的新規，實質上禁止了幾乎所有配備中國軟硬體的車輛進入美國市場，以防範潛在的數據安全風險。

由於 Volvo 汽車的大股東為中國吉利控股集團 (Geely Holding)，其產品在新規下受到嚴格監督。根據法規，針對具有顯著中國所有權背景的公司，其連網車輛的軟體禁令已於 2026 年 3 月起針對 2027 年式車型生效。

獲准關鍵：治理與安全透明度

Volvo 表示，此次授權是經過與美國商務部及相關官員進行「建設性討論」後的結果。在審查過程中，雙方針對 Volvo 的公司治理、技術架構以及數據安全措施進行了深入評估。這項「個案處理」的授權證明了 Volvo 在維護數據主權與資安規範上的努力，對其繼續執行在美增長計畫至關重要。

深化美國市場布局

美國是 Volvo 全球最重要的市場之一，該公司在美深耕已屆 70 周年。Volvo 在南卡羅來納州查爾斯頓 (Charleston) 建有先進的製造基地，至今累計投資超過 13 億美元，並直接創造了 2,000 多個工作職位。目前，Volvo 在全美 48 個州擁有 281 家經銷商，相關雇員總數約 11,500 人。

獲得授權後，Volvo 將推進更多本土生產計畫。除了目前在南卡羅來納州組裝的純電 SUV EX90 外，公司計畫於 2026 年底在該廠投產熱銷的 XC60 中型 SUV，並在 2030 年前推出專為美國市場設計的新型油電混合動力車型。

產業現狀