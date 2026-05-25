鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 07:10

韓股分紅版圖正經歷結構性劇變，長期由金融股主導的分紅格局，正快速轉由半導體與造船等出口龍頭接棒。

大洗牌！半導體、造船取代金融股 成為韓股分紅新「息」望(圖:shutterstock)

南韓《每日經濟新聞》周一 (25 日) 報導，隨著 AI 熱潮帶動南韓企業獲利飆升，疊加政府推動企業價值提升政策，市場分紅規模持續擴張。

‌



根據金融資訊公司 FnGuide 數據，2025 財年三星電子與 SK 海力士合計現金分紅達 12 兆韓元，佔 KOSPI 及 KOSDAQ 總分紅規模的 22%，2026 財年這一佔比料將攀高至 36%。

AI 半導體超級周期帶動相關企業業績暴漲，成為分紅擴張的核心動能。

除半導體外，造船航運業分紅熱度同樣高漲，現代造船、現代重工等企業躋身分紅榜前列，其中現代造船年度分紅規模有望突破兆元大關。

相較之下，銀行、保險等傳統金融股雖分紅總額穩定增長，但市場佔比正逐步下滑。

數據顯示，南韓金融業分紅從 2024 財年的 9.58 兆韓元增至本年度的 13 兆韓元，但佔比卻從 20% 降至 18%。

值得注意的是，分紅主力三星電子正面臨抉擇困境。雖然鉅額獲利推升高分紅預期，且股東訴求強烈，但高額分紅恐擠壓研發與營運資金。